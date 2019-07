Samsung mobiteli u rukama su gotovo svakog drugog Hrvata

Dugo se nagađalo da bi Samsung ove godine mogao izgubiti vodeću poziciju na tržištu smartfona, ali to se sada nakon nevolja Huaweija definitivno neće dogoditi. O Samsungovim adutima i poziciji u Hrvatskoj razgovaramo s Pavlom Zobundžijom, direktorom odjela telekomunikacija Samsung Electronics regije Adriatic.

Kako stoji Samsung u Hrvatskoj?

– Zahvaljujući našim partnerima i korisnicima koji nas prate, već godinama ostajemo broj jedan i u Hrvatskoj, a tako očekujemo i na kraju ove godine, a i dalje. Drago mi je da je Samsung mobilni uređaj u rukama gotovo svakog drugog Hrvata.

Koji je lani bio najpopularniji Samsungov mobitel u Hrvatskoj?

– Uvijek su nam najpopularniji modeli S serije, lani su to bili S9 i S9+. To su premium mobiteli pa im je cijena nešto viša od “mass market” telefona koji su malo dostupniji, ali njih se više i proda. Također, dobre rezultate su ostvarili A7, kao i A6 i A6+. Ove godine S10e, S10 i S10+ se prodaju bolje od prošlogodišnje S serije.

Ove godine Samsung je zaintrigirao svjetsku javnost novim uređajem Galaxy Fold, ali dogodilo se i nespretno lansiranje s nekim oštećenjima na testiranjima.

– Svaki put kad se otvaraju vrata nečeg novog, kada se ide ne jedan, nego dva ili tri koraka naprijed, može doći do problema. Međutim, to ne mijenja na stvari i Galaxy Fold apsolutno je revolucionaran telefon pa ga je tržište to tako i prepoznalo. Dobro, bilo je nekih problema, nekih stvari koje očito još treba popraviti i dopuniti, ali siguran sam u budućnost takvih uređaja.

Ne mislite da su ta oštećenja prije lansiranja naštetila ugledu uređaja, neki su se prisjetili muka s Note 7?

– To su, smatram, potpuno različite priče, ovo je nešto novo. Da, bilo je određenih problema, ali je i pitanje što radite s telefonom. Neki portali pokušavaju rastaviti uređaje, razbiti ih da bi vidjeli što je pozadini. Na takav način bilo što se može dovesti pod znak pitanja.

Mi smo tu u Zagrebu imali priliku koristiti nekoliko uzoraka Galaxy Fold uređaja, nitko nije imao problema, uređaji su radili savršeno. I ljudi na cesti koji su ih vidjeli su doživjeli “wow” trenutak, bili su oduševljeni.

Nisu se bojali savinuti uređaj?

– Nisu, haha. Mislim, prvi dojam jest “kako sad?“, kao da vam netko da čašu i kaže “sad je vi savinite i okrenite”. Imate osjećaj čuđenja, ali nakon prvog otvaranja i kada vidite kako telefon funkcionira, kako se upravlja njime, kako se sadržaj prenosi i prikazuje, postanete svjesni da je to nešto posebno i do sada neviđeno.

Kada u Hrvatskoj možemo očekivati Galaxy Fold?

Vjerujem da ćemo ga imati u prodaji u Hrvatskoj do kraja godine.

Čovjek je pokazao da ne može 50-100 godina predvidjeti točno u budućnost, ali možemo li za 5-10. Kakav biste vi novi uređaj voljeli koristiti?

– Vidio sam jedan koncept, fasciniralo me – pametno ogledalo. To je ogledalo kao bilo koje drugo koje imate u kupaonici, kući ili negdje drugdje, međutim, iz pozadine vam dolaze informacije koje programirate. Netko će imati Instagram, netko će razgovarati s nekim na video chatu ili pratiti vremensku prognozu. Normalno si radite frizuru, šminkate se ili obavljate jutarnju higijenu, a dobivate informacije koje želite.

Samsung je prepoznat po svojim ekranima, i premium uređajima, ali moraju li biti tako skupi?

– To nas često pitaju. Jednostavno je kopirati nešto što je već napravljeno pa to malo promijeniti. Samsung je puno godina radio na savitljivom ekranu. Istraživanje i razvoj su glavni razlog zašto najnoviji uređaji nisu jeftini.

Znači plaćanjem skupog S10 financiramo razvoj savitljivog mobitela?

– Ne, nego jednostavno tehnologija koju donosimo u novim telefonima posljedica je dugotrajnog istraživanja i razvoja kvalitete koja dolazi sa svim komponentama i sa svime onim što nudimo na tržištu, a to uzrokuje da je cijena nešto viša.

OK, korisnik uzme novi lijepi uređaj, sve je super, a onda pod krivim kutom mobitel ispade i razbije se ekran...

– To je nešto s čime i sam imam problema, razbio sam telefone više puta. Neki su mi znali ispadati i imao sam problema. Ali opet se vraćam na čašu, ako vam dam čašu i bacite je na pod, vjerojatno će vam puknuti...

Ali čašu ne platimo 1000 eura

– Istina, ali mobilni uređaji nemjerljivo su sofisticiraniji od čaša, ovdje govorimo o brizi za vlastite predmete i uređaje. Staklena kućišta imaju određena ograničenja i tu ne postoji neko savršeno rješenje. Zašto je to toliko skupo? U želji da uređaj bude što tanji, većina senzora i svega što se nalazi unutar telefona je integrirano u staklo, dakle nije moguće promijeniti samo staklo, već se mijenja pola mobitela. Plus, posljednjih godina svi su uređaji otporni na vodu, a to je dodatna zaštita koja zahtijeva dodatni proces koji nije jeftin.