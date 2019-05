Salvador Dalí ponovno 'živi' i snima selfije

Salvador Dalí, osebujni španjolski slikar i umjetnik, na svoj rođendan 11. svibnja “oživio” je ponovno u svojoj pravoj veličini u floridskom muzeju. U tom projektu pomogla im je umjetna inteligencija, koja je tim virtualnim Dalíjem, koji se ponaša gotovo poput pravoga, pokazala kako moderna tehnologija i te kako može biti svrhovita i pružiti na pravi način dodanu vrijednost poklonicima umjetnosti. Salvador Dalí svojedobno je, u jednom intervju, izjavio: “Ako jednog dana umrem, iako je to malo vjerojatno, nadam se da će ljudi u kafićima reći; Dalí je umro, ali ne potpuno.”

Dalíjev muzej u St. Petersburgu na Floridi ispunio je upravo tu njegovu želju. Izložba, nazvana Dalí Lives – Dalí živi, nastala je u suradnji s agencijom Goodby, Silverstein & Partners (GS&P), koja je “stvorila” Dalíja u prirodnoj veličini koristeći tehniku videomontaže na strojnom učenju. Koristili su svu dostupnu arhivsku građu, ponajviše snimke intervjua. Izvukli su više od 6000 fotografija i time “nahranili” računalni program. Trebalo je više od 1000 sati strojnog učenja kako bi se AI algoritam utrenirao i naučio sve izraze Dalíjeva lica.

AI je kao stvoren za Dalíja

Glumac je, naime, odradio Dalíjeve pokrete, a potom su zamijenili lica i – Dalí je oživio. Govor su povjerili dobrom imitatoru, citati iz njegovih intervjua i pisama sinkronizirani su s glasovnim glumcem koji može oponašati njegov jedinstveni naglasak, mješavinu francuskog, španjolskog i engleskog. Spojivši sve, dobili su vjerodostojnog Dalíja koji govori, kreće se i ima svoju vlastitu mimiku i lice. Na monitoru u pravoj veličini dočekuje posjetitelje, a kada oni pritisnu zvonce, ​​on počne govoriti o svom životu. S 45 minuta novostvorenih snimki i tisućama kombinacija, svaki posjetitelj dobiva drukčije iskustvo. Postoje scene u kojima čita novine i lista najnoviju naslovnicu The New York Timesa; ako pak pada kiša, komentira vrijeme. Cilj izložbe Dalí Lives jest posjetiteljima pružiti osjećaj da je Dalí živ, i to upravo sada, u ovom tehnološki izuzetno naprednom vremenu. Dalí je umro 1989., što povijesno gledano i nije tako davno, no u tehnološkom smislu u tih 30 godina razvoj je bio munjevit.

Oni koji poznaju njegov život i sve karakteristike njegove osobnosti i umjetnosti doista to mogu i zamisliti, a uz AI dojam je još vjerodostojniji.

Zbog veličine ekrane iz kojega se pojavljuje Dalí u prirodnoj veličini te osobito zbog toga što na kraju pita posjetitelje žele li se slikati s njim, i to u selfie modu, doima se kao, što je i sam želio, da nikada i nije otišao, već da je tu i dalje stvara. Tehnički direktor GS&P-a Nathan Shipley vjeruje da je ova izložba možda prvi primjer da kulturna institucija za umjetničke svrhe koristi umjetnu inteligenciju, točnije strojno učenje koje stvara deepfake, potpuno lažne videouratke. Tehnologija je sada toliko dostupna i uvjerljiva da su Dalí i njegovo uprizorenje u floridskom muzeju tek početak. Teško je zamisliti umjetnika koji bi za premijeru te tehnologije bio prikladniji od Salvadora Dalíja, smatra Shipley.

Deepfake za umjetnost

Deepfake se obično povezuje s lažnim fotografijama slavnih, opasnostima koje dolaze od lažnih vijesti ili mogućnošću da političari kažu stvari koji nisu ni blizu istini. Zapravo, kad je riječ o AI-ju, mogući su zastrašujući scenariji korištenja, a umjetnost je jedno uistinu pozitivno kreativno mjesto gdje je dobrodošao.

Postoji i niz etičkih argumenata za i protiv vraćanja mrtvih u život uz pomoć tehnologije, no kada se radi o Dalíju, dodana vrijednost za posjetitelje muzeja je, prema njihovim iskazima, neprocjenjiva.

Inače, Dalíjev muzej smješten je u središtu St. Petersburga na Floridi i dom je impresivne zbirke umjetnosti Salvadora Dalíja, s više od 2000 radova koji obuhvaćaju gotovo 100 slika na platnu; više od 100 akvarela i crteža te 1300 otisaka, fotografija, skulptura i objekata. Zgrada je sama po sebi umjetničko djelo s 1062 staklene ploče u obliku trokuta – jedina je takve vrste u Sjevernoj Americi. Izložba Dalí Lives otvorena je na Dalíjev 115. rođendan i sada je stalni postav floridskog muzeja.