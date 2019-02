Roboti novinari brzi su i neumorni, ali i dalje ne znaju pisati prave priče

Što su i kako rade roboti novinari? Izdavačka industrija, bilo da se radi o digitalnim izdanjima ili tradicionalnim tiskanim novinama, pod pritiskom je tržišta, ali i tehnologije. Poslovni modeli nisu na strani ljudi novinara, no zato jesu na onoj automatiziranih robota novinara koji doživljavaju pravi procvat. Ipak, u doba lažnih vijesti koje preplavljuju online prostor, prava kombinacija ljudske pameti i tehnologije trebala bi biti dobitna kombinacija.

Cyborg zna i brz je

No gdje to roboti novinari rade i kako? Prema najnovijim izvješćima, primjerice, jedna trećina sadržaja koju objavljuje Bloomberg News koristi neki oblik automatizirane tehnologije. Cyborg, kako je nazvan Bloombergov sustav, uglavnom pomaže novinarima u izvlačenju tisuća članaka iz izvješća o rezultatima tvrtki u svakom tromjesečju. Program može raščlaniti financijsko izvješće gotovo istog trenutka nakon što se pojavi te producirati vijesti koje uključuju najrelevantnije činjenice i brojke. I za razliku od poslovnih novinara koji smatraju da rad na pukom filtriranju podataka nije intelektualno zahtjevan, Cyborg to čini bez prigovora. Pritom je neumoran i točan.

Cyborg tako pomaže Bloombergu u njegovoj utrci protiv, primjerice, Reutersa, njegova glavnog suparnika u području automatiziranih i brzih poslovno-financijskih vijesti. Pri tom i Bloomberg i Reuters sada pružaju pravi otpor novim konkurentima na polju poslovnih vijesti – hedge fondovima. Koji također upogonili umjetnu inteligenciju ne bi li što prije imali svježe poslovne podatke za svoje klijente. Naime, financijska tržišta već su odavna dokučila moć AI-ja i filtriranja hrpe podataka na pravi način, svjestan je John Micklethwait, izvršni urednik Bloomberga. Osim što robot izvještava o profitu, za, primjerice, Associated Press radi izvještaje o bejzbolskoj ligi, dok ga The Washington Post koristi za rezultate srednjoškolske lige nogometa, a The Los Angeles Times za vijesti o potresima. Proteklog tjedna pak australsko izdanje The Guardiana objavilo je prvi put članak u kojem je softver bio suautor na temu o donacijama političkim strankama.

AP je tehnološki pionir kada se radi o novinarstvu jer su još u 2014. sklopili ugovor s Automated Insights, tehnološkom tvrtkom specijaliziranom za izradu softvera koji može generirati kratke priče. Osim što se oslanja na softver za generiranje manjih priča o ligama i koledžima, AP, kao i Bloomberg, iskoristio ga je kako bi poboljšao pokrivenost financijskih vijesti. Tako je AP s 300 članaka tromjesečno stigao na 3700.

Forbes je pak nedavno izvijestio da testira alat koji novinarima nudi sirove materijale i obrasce priča.

Dakle, razni programi postaju korisni alati u kreiranju priča i sve su popularniji, no urednici istovremeno tvrde da oni na koji način nisu prijetnja novinarima, već bi im trebali olakšati posao tako da se više ne bave pukim skupljanjem podataka i njihovim filtriranjem, već analizom i stvaranjem priče potkrijepljene podacima. Robotski generirane vijesti za sada imaju tek standardizirane rečenice u koje se ubacuju rezultati, odnosno brojevi.

Novinari neće nestati

– Novinarski posao je kreativan, tu se radi o znatiželji i pričanju priče, radi se o primjećivanju i istraživanju i prozivanju odgovornih za njihove greške i propuste. Radi se o kritičkom promišljanju i sklapanju činjenica u prave i vjerodostojne priče – kazuje Lisa Gibbs, direktorica u AP-u, te dodaje kako žele imati novinare koji neće trošiti energiju na dodatne nezahtjevne poslove.

Dosad je umjetna inteligencija bila tek tehnološki pojam kojim su se razmetale velike tehno tvrtke, no sada ulazi i u područje medija. Tehnologija je zapravo uvijek bila prisutna u izdavaštvu, a ovo je samo nova primjena koja neće tektonski promijeniti biznis. Nekoć je telefon napravio revoluciju, danas to radi AI, za deset godina bit će nešto drugo. Učinit će ga konkurentnijim, a ono što se ne smije mijenjati novinarski su standardi, kazuju medijski izdavači.