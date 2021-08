Robot odradi tri smjene i uštedi nam 60.000 $ godišnje

Puno smo čitali, ovdje i pisali, o promjenama na tržištu rada koje donosi tehnologija, velikim dijelom i u sklopu Četvrte industrijske revolucije. Jedno od osnovnih pitanja bilo je hoće li roboti doista zamijeniti čovjeka na radnom mjestu i, ako da, na kojim točno razinama. Danas je to prilično izvjesno jer umjetna inteligencija i robotika napreduju snažno, no čini se da se osnovni problem takve paradigme nije riješio, a to je motivacija, pitanje zašto bi čovjeka trebao zamijeniti robot. Čini se to opravdanim na onim mjestima na kojima robot može donijeti neku novu kvalitetu, poput brzine izvođenja neke operacije, povećanja preciznosti ili kvalitete.

Jednostavni zadaci

No što ako se to događa samo zato što bi robot bio jeftiniji od čovjeka te ne bi imao nikakvih dodatnih zahtjeva? Čini se da su neke tvrtke u takvom shvaćanju prepoznale ozbiljnu poslovnu priliku. Američka tvrtka Formic Technologies, s relativno malim početnim ulaganjem od pet milijuna dolara, stvorila je poslovni model upravo na izradi robota koje iznajmljuje kompanijama, u što je uključeno i održavanje.

Tvrtke ih mogu unajmiti na određeno ili na neodređeno, za neki konkretan pogon u svojoj tvrtki.

– Automatizirajte svoj pogon. Mi sve činimo lakšim. Trenutačno smanjite operativne troškove i povećajte kapacitet. Formic odgovara za cijelu operaciju automatiziranja, a vi uzimate dobitak, bez rizika – reklamni je slogan kojim se tvrtka oglašava. U tekstu koji je o ovom novom poslovnom modelu objavio londonski Daily Mail spominje se još jedna tvrtka koja iznajmljuje robote, Rapid Robotics. Kalifornijska tvrtka Livermore unajmila je tri robota od ove kompanije i doista uvidjela ozbiljne koristi takvog poteza. Mjesečno svaki robot stoji 3750 dolara u prvoj godini, 2100 u drugoj, no svaki robot uštedi godišnje oko 60.000 dolara.

– Melvin, jedan od robota, radi 24 sata dnevno, sve tri smjene i pritom je zamijenio tri stalno zaposlena radnika. Zbog svega što se događa u svijetu morali smo znatno povećati plaće. A Melvin, srećom, nije tražio povišicu – rekla je Tammy Barras, direktorica Westec Plasticsa za Reuters. Drugi je primjer Polar Hardware Manufacturing, 105 godina stara obiteljska tvrtka iz Chicaga. Tamo su uzeli Formicove robote koji ih stoje manje od 10 dolara na sat, što je bitno niže od 20 i više dolara koliko ih stoji čovjek na radnom mjestu.

– Ako se robot iskaže, koristit ćemo ga još više. Ako ne, nitko od nas neće biti na dobitku, čak će više izgubiti proizvođač – rekao je Bob Albet iz čikaške tvrtke.

Za sada roboti mogu obavljati tek jednostavnije zadatke repetitivnog karaktera. Na zahtjevnijem poslu ne mogu zamijeniti čovjeka. No činjenica je da napreduju. I u nas je primjetan trend manjka radnika, a u razvijenijim je zemljama on pretočen u konkretan trošak u obliku povećanja plaća.

Za male proizvođače

Činjenica je i da je radnika voljnih da rade takve osnovne poslove sve manje. Nije to i jedini razlog zbog kojega se najam robota čini realnijim nego prije nekoliko godina kada se o tome samo teoretiziralo. Umjetna inteligencija i robotika napredniji su i jeftiniji, kamate su puno manje, a tu je i prijetnja lancima opskrbe zbog napetosti između SAD-a i Kine. Nije sve tako sjajno jer leasing stavlja financijsko opterećenje na proizvođača robota koji snose rizik da njihov klijent izgubi neki ugovor ili promijeni proizvod od kojega prihoduje novac za plaćanje najma robota. Ovakav je model, za sada, vrlo atraktivan malim proizvođačima, ali ne i onima među njima koji se bave proizvodnjom u malim nakladama, kod kojih se najam robota ne isplati. Ipak, ideja je generalno uhvatila korijen te je počela privlačiti investitore.

