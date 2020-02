Robot Flippy kuha u Walmartu

Upoznajte Flippyja, “gospodina” koji će za vas pripremiti pljeskavicu ili vam ispržiti turu pomfrita. I to će napraviti savršeno i ujednačeno, ne odstupajući od recepta ni milimetar. Jedino što s tim vrhunskim “kuharom” nećete baš moći razgovarati i doznati kako on to zapravo radi. Jer Flippy je robot.

Sasvim je moguće da ste ga već negdje vidjeli ili barem o njemu nešto pročitali jer robot-kuhar tvrtke Miso Robotics instaliran je u toploteke velikog američkog lanca Walmart. A sada je Flippy dobio društvo jer Miso Robotics, tvrtka iz Pasadene u Kaliforniji, osmislila je novog kuhinjskog pomoćnika. A to je, zapravo, napredniji Flippy postavljen na šinu po kojoj se kreće pa može simultano pržiti i pljeskavice i pomfrit. I to je, čini se, sasvim logičan i vjerojatno iznimno profitabilan potez jer analitička tvrtka McKinsey&Company procjenjuje da je moguće automatizirati 73 posto aktivnosti u prehrambenim uslužnim djelatnostima.

Vjerojatno i kako bi izbjegli kritike, u Miso Roboticsu tvrde da je njihov ROAR, odnosno Robot on a Rail, kako se službeno novi kuhinjski pomoćnik zove, osmišljen da surađuje s ljudima, a ne da ih zamjenjuje. Izgleda da će se to uskoro moći i provjeriti jer u kalifornijskoj tvrtki tvrde da će ROAR moći početi isporučivati do kraja ove godine po cijeni od oko 30.000 dolara. Automatizirani pomoćnik tako može simultano raditi na dvije kuhinjske postaje, a može ga se upariti i s automatiziranim skladištem hrane pa je pripreme hrane praktički u cijelosti automatizirana.

Foto: misorobotics

Sve je temeljeno na umjetnoj inteligenciji te je ROAR programiran za više od desetak brzih jela kakva možemo naručiti i u domaćim fast food restoranima. Može ga se podesiti za pripremu pilećih krilca, pomfrita, vafla, sirnih štapića, kolutića od luka i sličnog. U Miso Roboticsu tvrde da ROAR može pripremiti stotine porcija u satu, a zbog opremljenosti kamerama i senzorima praktički uopće ne traži pomoć čovjeka. Ono što ljudi u takvoj kuhinji rade jest jednostavno posluživanje i serviranje jela koje je ROAR, odnosno Flippy na šini pripremio. Kažu i da je ROAR osposobljen i da počisti plohe i košarice za prženje, baci višak ulja, promijeni ulje, a gotovu porciju zna i usmjeriti u pravom smjeru. Čini se da u takvom restoranu teško možete biti nezadovoljni. Dr. Ryan Sinnet, tehnološki direktor tvrtke, kaže da su obaranjem cijene komponenti uređaja uspjeli sniziti cijenu ROAR-a na polovicu iznosa koliko stoji Flippy.

To, naravno, nije i jedini takav uređaj u svijetu. Internetska stranica Venturebeat podsjeća da lanac pizzeria Zume iz San Francisca ima već cijelu flotu robota koji se koristi za pripremu pizza među kojima je i onaj kojemu treba tek devet sekundi da oblikuje kuglu tijesta u savršeni krug. Creator, novi lanac burgera, koristi 350 senzora i 20 računala kako bi pripremao svoje burgere za koje tvrde da im je zbog toga cijena tek šest dolara. Restaurant Spyce u Bostonu u svojoj poluautomatskoj kuhinji priprema veganska i vegetarijanska jela za tri minute ili manje. Flippy je za sada najveći hit, prošle je godine okrenuo više od 15.000 pljeskavica i 15 tona druge hrane, a instaliran je i na poznate američke lokacije poput stadiona popularne bejzbolske momčadi LA Dodgers. Izgleda da su i ulagači prepoznali potencijal kuhinje budućnosti, do sada je u rundama investiranja Miso Robotics prikupio 15 milijuna dolara, još je 11 milijuna stiglo iz tehnološke kompanije posvećene inovacije u maloprodaji, CaliGroupu.