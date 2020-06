Rimac je predstavio novu proizvodnu liniju za proizvodnju C_Two prototipova

Rimac Automobili otkrili su sljedeću fazu u razvoju C_Two električnog super sportskog automobila - novu proizvodnu liniju. U nedavno otvorenom proizvodnom pogonu tvrtke Rimac u Velikom Trgovišću u Hrvatskoj, linija će ubrzati proizvodnju C_Two prototipova potrebnih za konačnu validaciju i testiranje nužnih za homologaciju širom svijeta.

Sastavljanje svakog C_Two automobila trajat će otprilike pet tjedana, skraćujući vrijeme proizvodnje na pola u usporedbi s principom statične proizvodnje izvan proizvodne linije, koju koriste pojedini drugi proizvođači supersportskih automobila. Novi proces u punom će kapacitetu omogućavati izgradnju četiri finalna proizvodna vozila mjesečno.

Ipak, u Rimcu postupak proizvodnje započinje znatno ranije prije samog sklapanja gotovih komponenti na liniji, budući da se veliki broj komponenata i sustava proizvodi u tvornici u Svetoj Nedelji i Velikom Trgovišću, nakon čega se isporučuje do linije montaže vozila.

Nova proizvodna linija podijeljena je u pet glavnih zona, a počinje pripajanjem svih nosača i pričvrsnih točki na karbonsku konstrukciju vozila – tzv. monocoque šasiju. Dvoje tehničara na svakoj sljedećoj stanici zatim nastavljaju sklapanje automobila dio po dio. Podsklopovi poput pogonskog sklopa, armaturne ploče ili prednjeg hladnjaka i drugih dijelova, proizvode se i pripremaju izvan linije, u sklopu proizvodnih pogona Rimac Automobila i isporučuju se kompletni za ugradnju na liniju montaže vozila.

Do sada je Rimac proizveo četiri C_Two prototipa, a do završetka procesa testiranja i homologacije potrebno ih je još trinaest, nakon čega slijedi još deset automobila iz pred-serije, koji će se većim dijelom proizvesti ove godine. Potpuni postupak homologacije bez ikakvih prečaca, od prvih koncepata, preko potpunih prototipova do automobila na cesti je trogodišnji proces. Uvođenjem nove proizvodne linije, Rimac Automobili prve će automobile kupcima isporučiti 2021., za razliku od originalnog plana prije COVID-19 krize koji je predviđao isporuke 2020. Finalni dizajn i ime automobila biti će otkriveni ove godine.

Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor, Rimac Automobili, rekao je: "Naporno smo radili na tome da C_Two dovedemo do faze u kojoj je sada i želimo omogućiti da naši kupci širom svijeta mogu iskusiti performanse potpuno električnog automobila od 1914 konjskih snaga čim prije. Odabrali smo put “pune globalne homologacije”, bez prečaca, za koju izvodimo strogi postupak razvoja i testiranja, uključujići mnoge “crash testove” koji zahtjevaju mnoge različite prototipove, od kojih svaki ima svoju svrhu. Dok će neki automobili ići ravno s proizvodne linije do postrojenja za crash testiranje, drugi će se koristiti za različite testove validacije prije toga. Samo će nekoliko prototipova, koji se neće koristiti za crash testiranja, “preživjeti” ciklus testiranja. Kako smo u fazi podizanja tempa proizvodnje, ova nova linija je apsolutno neophodna za ubrzanje procesa, što nam omogućuje isporuke automobilima iduće godine."

Rimac C_Two obećava maksimalnu brzinu od 412 km/h, vrijeme ubrzanja od 0-62mph (100km/h) za 1,9 sekundi i vrijeme ubrzanja od 0 - 161 km/h (100 mph) od 4,3 sekunde. Ove izuzetne performanse postavljene su kao ambiciozni ciljevi Rimac tima s prvom najavom C_Two automobila 2018., a zahvaljujući opsežnom razvoju i testiranju automobila, inženjeri su uvjereni da će ciljevi biti i ispunjeni.

Paralelno s razvojem C_Two, Rimac nastavlja rasti, pa je tako Porsche povećao svoj vlasnički udio u poduzeću na 15,5%, dok je Hyundai Motor Group uložio 80 mil EUR, pridruživši se tako dugom popisu već etabliranih klijenata i partnera Rimca kao što su Koenigsegg, Automobili Pininfarina i Aston Martin.