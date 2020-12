Riješen još jedan misterij Černobila: Pomoću drona istražen peti reaktor

Nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, nije bilo poznato nalazi li se nuklearni otpad u jednom od reaktora, no sada su znanstvenici pomoću dronova dobili uvid u to što se u reaktoru nalazi.

U vrijeme katastrofe, gradnja reaktora broj pet bila je pri kraju i, s obzirom na žurbu da se napusti, nije zabilježeno nalazi li se u njemu nuklearni otpad, piše Drone Life.

Kako bi se to otkrilo, 33 godine kasnije u reaktor su ušli dronovi Elios 2 kompanije Flyability. Dron je morao preletjeti zid visok oko 70 metara, a strahovalo se da će doći do gubitka signala što bi značilo da je dron izgubljen, no to se nije dogodilo.

Jedan od vodećih ljudi misije, Charles Rey rekao je kako je, unatoč brojnim poteškoćama, postignut uspjeh.

Vizualni podaci drona Elios 2 pokazali su da su bazeni u reaktoru prazni te kako nema nuklearnog otpada.

"Nikad prije nisu prikupljeni dokazi da su bazeni prazni. Ovo je značajno otkriće", zaključio je glasnogovornik tvrtke Flyability.