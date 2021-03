Rezultati masovnog cijepljenja: Cjepivo AstraZenece efikasno u zaštiti starije populacije

Do sada je u svijetu cijepljeno dovoljno ljudi da se mogu napraviti nove studije o efikasnosti cjepiva protiv bolesti COVID-19, čak i nakon primjene dvije doze jer su se i tu već postigli dovoljno visoki brojevi. Tako su na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji britanskog ministarstva zdravstva objavljeni rezultati studije napravljene nakon što se 20 milijuna Britanaca cijepilo cjepivima AstraZenece i Pfizer/BioNTecha.

Poglavito je bilo interesantno vidjeti rezultate za onaj najsporniji dio, a to je efikasnost cjepiva AstraZenece na populaciji starijoj od 70 godina. I ti su rezultati vrlo pozitivni, navedeno je kako je četiri tjedna nakon prve doze efikasnost oko 60 posto u sprečavanju bolesti. U petom tjednu taj je rezultat čak i poboljšan, no tako nešto nije se moglo nepobitno utvrditi s postojećim statistikama. Ista je studija pokazala i kako cjepivo Pfizer/BioNTech pruža visok nivo zaštite gdje je prva doza nakon četiri tjedna pokazala učinkovitost od 61 posto. Interesantno, kod osoba starijih od 80 posto efikasnost je dosegla i 70 posto da bi dva tjedna nakon što je ova populacija primila drugu dozu porasla do odličnih 89 posto. Oba cjepiva efikasna su u omjeru od 80 posto u sprečavanju hospitalizacije osoba starosti iznad 80 godina tri do četiri tjedna nakon prve doze. Pfizerovo cjepivo prema ovoj studiji koja će se predložiti za objavu u nekom od znanstvenih časopisa s 83-postotnom učinkovitošću sprečava smrtnost.

– I ovo treba dodati sve brojnijim dokazima da cjepiva smanjuju zaraženost i čuvaju živote. Slijedi još podataka, ali već ovo je ohrabrujuće te smo sve uvjereniji da cjepiva čine razliku. Važno je ipak podsjetiti kako to nije i cjelovita zaštita te da još ne znamo koliko ova cjepiva sprečavaju da cijepljeni ne prenese virus, pa je potrebno i držati se mjera i nakon cijepljenja, rekla je dr. Mary Ramsay koja u engleskoj javnozdravstvenoj službi vodi cijepljenje.

Ova studija pogotovo je važna za AstraZenecu s obzirom na to da je više zemalja iskazalo oklijevanje oko primjene ovog cjepiva upravo zbog nedostatka podataka o efikasnosti kod starije populacije. Velika Britanija odlučila je primijeniti ga na svim grupama, što je pružilo konačan rezultat o efikasnosti u toj dobnoj skupini.

