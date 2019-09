Razvoj weba traži podjednako društvenjake, dizajnere i programere

Sve je veća potražnja za stručnjacima za korisničko iskustvo i dizajn korisničkih sučelja - takozvani UX, a potražnja za onima koji razvijaju korisnička sučelja s programerske strane, koristeći web tehnologije, također raste. Ta su dva zanimanja, kažu stručnjaci s kojima smo razgovarali, pritom sve više povezana. Dobar UX dizajner ili stručnjak za razvoj korisničkih sučelja neće dugo tražiti posao - tržište i potrebe za takvim stručnjacima doista su globalni. No, što biste morali znati želite li se usmjeriti prema tim zanimanjima i profesionalno baviti jednim ili drugim?



- Zadnjih godina posao izrade front-end weba postao je izuzetno složen. Nekad je bilo dovoljno poznavati osnovne web tehnologije i mogli ste biti vrhunski front-end inženjer. Danas se ne možete smatrati front-end inženjerom ne vladate li jednako dobro i dizajnerskim i programerskim jezikom - kaže Tomislav Mesić, inženjer specijaliziran za razvoj korisničkih sučelja i front-end. Mesić danas radi za neke od vodećih agencija za web i mobilni development, uključujući i zagrebački Five, a također predaje i na Visokom učilištu Algebra.

Poznavanje tehnologije, ali i psihologije

U Algebri je sudjelovao i u razvoju novog programa obrazovanja za front-end developere koji u tom obliku prvi put počinje ove jeseni, baš poput programa za UX dizajnere i još dva specijalizirana programa, onog za back-end developere (u programskom jeziku PHP) i onog za programere mobilnih aplikacija za Android (u programskom jeziku kotlin, koji Google smatra novim standardom za tu namjenu).

Dizajnerski jezik i cjelokupno iskustvo ono je što se danas naziva UX. Dizajnerica Ivana Miličićstječe iskustvo upravo u tom području, radeći kao UX/UI dizajner za startupe iz Silicijske doline. Također je i predavačica na Algebrinim, i slaže se s time da su se ta zanimanja posljednjih godina jako profilirala.- Sjećate li se moždaYouTube, Amazon, Facebook, Google, Airbnb, Apple i drugi weboviTo je industrija koja se. Konkurencija je iznimno velika i dobro korisničko iskustvosvi ga očekuju. Do prije desetak godina traženi su bili, profesionalci koji su. Zbog sve većih zahtjeva u međuvremenu se to zvanje profiliralo u UX dizajn, front-end i back-end development s više specifičnih specijalizacija unutar njih - naglašava Miličić. Ona također predaje na studijimate Algebrinim programima obrazovanja odraslih, a prošle je godine stekla i prestižni UX certifikat koji dodjeljuje

UX kao specijalizacija koja se sve više traži je pritom i izuzetno specifičan - zahtijevaju se vještine koje na prvi pogled izlaze izvan standardnih tehnoloških znanja. Primjerice, bitna je psihologija. Nemoguće je napraviti dobar dizajn bez poznavanja psihologije korisnika: dizajneri moraju imati razvijenu empatiju i maksimalno se uživjeti te suosjećati s korisnikom za kojeg dizajniraju, kaže Miličić. - Ključno je da razumiju kako funkcionira ljudska percepcija, na koji način donosimo odluke i što na te odluke utječe - ističe.

Mesić kaže kako je danas korisnicima dovoljna i samo sekunda da odustanu od vaše aplikacije ili weba - ako im se ne sviđa ono što su u toj sekundi vidjeli i doživjeli. A kada se ima na umu da UX danas nije više ključan samo pri razvoju rješenja i aplikacija za mobitele i web nego i za druge medije, poput televizije ili sučelja u automobilima, očito je da potražnja za dobrim UX dizajnerima neće jenjati, bit će samo sve veća.

Ništa bez stalnog usvajanja novih znanja

Nove tehnologije i trendovi pritom bitno mijenjaju ta područja.

- Ljepota ali i svojevrsno prokletstvo softverskih inženjera jest što vam, bez obzira na to što znate, uvijek treba još nešto. Morate stalno učiti i usvajati nova znanja. No, to i nije najveći problem, problem je što se područja šire i što se stalno otvaraju nova. Do pojave prvog iPhonea UX uopće nije bio toliko važan, važno je bilo tko ima više memorije i jači procesor. Danas to nije važno: sve što me zanima jest kakva je interakcija između mene i moga računala, mobitela ili TV-a - naglašava Tomislav Mesić. Važno je da hardver radi u sinergiji sa softverom i korisnikom - a upravo u tome do izražaja dolaze vještine front-end developera i UX dizajnera.



Dobar UX danas se ne smatra samo nužnim nego i posve normalnim - očekuje se da UX dizajneri znaju stvoriti drukčije, pamtljivo iskustvo koje će kroz pričanje priče (storytelling) emocionalno jače zaokupiti korisnika. - Drugi važan trend uvjetuje sam razvoj tehnologije. UX dizajneri trebaju mijenjati svoj "mindset" i razmišljati izvan okvira ekrana - dolaze nove tehnologije poput upravljanja glasom, nosivih uređaja, proširene i nadopunjene stvarnosti (augmented reality), a uz koje ćemo također korisnicima morati omogućiti optimalno korištenje u raznim aplikacijama i web rješenjima - kaže Ivana Miličić.

Idealni poslovi za udaljeni rad

Rijetko je koji posao toliko pogodan za udaljeni i samostalni rad (freelancing) kao što su to poslovi softverskih inženjera, front-end developera i UI/UX dizajnera.

- Gotovo svi dijelovi UX procesa mogu se jednako kvalitetno raditi na daljinu, od kuće ili iz bilo kojeg dijela svijeta u kojem trenutačno želite biti. Tržište je doista globalno i perspektive koje se otvaraju zaista su široke - naglašava Ivana Miličić. To je, svakako, jedan od razloga povećanog interesa i za polaznike te vrste programa obrazovanja u Algebri jer si nakon završetka pojedinog programa otvaraju nove perspektive.

-To je jedna od ljepota ovog posla. Tržište vam je potpuno otvoreno i možete raditi za bilo koga od bilo kuda. Možete i odlično zarađivati. No, ono što treba imati na umu je da to tržište ne trpi osrednjost te ako želite imati visoku plaću i raditi za dobre klijente, to doista i možete, ali morate konstantno ulagati u sebe. To, naravno, samo po sebi nije loše jer time sami sebi produljujete radni život i konkurentnost - zaključuje Mesić.

Više nije dovoljno biti opći stručnjak za razvoj weba ili web servisa: cijeli je proces podijeljen između onih koji razvijaju pozadinsko rješenje (back-end), onih koji stvaraju sučelje ekrana (front-end) i stručnjaka za dizajn korisničkog iskustva (UX).