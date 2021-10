Povratak Facebookovih servisa. Rakar: Zaposlenicima nisu radili ni bedževi za ulazak u zgradu

Stanje sa Facebookom se počelo normalizirati oko ponoći. Facebook se počeo otvarati, no nisu se prikazivale novije objave. WhatsApp je također postao dostupan, no ne i funkcionalan. Moglo se pristupiti aplikaciji, ali ne i slati poruke. Proradio je i Instagram...

No, pad Facebook servisa u ponedjeljak navečer poprimio je spektakularne razmjere. Ono što se iskristaliziralo nakon pet sati jest da je vjerojatni krivac pada Zuckerbergovih servisa pogreška u sustavu DNS-ova (Domain Name Server) i to onom finalnom, koji daje informaciju o serveru.

Naime, slikovito nam je objasnio Marko Rakar, da bi dobili svojevrsnu dozvolu za spajanje na Facebook i ostale njihove servise, informacija ide preko nekoliko servera.

Njihova mreža je kompleksna i razgranata upravo zbog sigurnosti, no finalno odobrenje ili informacija također dolazi s jednog finalnog mjesta. A čini se da je upravo tu nastala greška. Pojednostavljeno, netko je konfiguracijski file, ubacio u taj finalni DNS i napravio zbrku na nekoliko razina. Kao da su 'otpilili' granu na kojoj sjede - govori Rakar.

- Nažalost i kad se detektira i ispravi potrebno je vrijeme da se cijeli sustav oporavi. Jer se radi o kaskadnom sustavu i nije svejedno kojim redoslijedom se oporavlja sustav. Vjerujem da će se do ponoći to dogoditi - kazuje M. Rakar i dodaje: - Netko je baš epski 'zaribao' i napravio potpunu pomutnju. Čovjek je očito pogriješio u konfiguraciji i uspio pogasiti Internet u cijelom svijetu, što je doista životno dostignuće – veli Rakar, no šalu na stranu.

- Uistinu se najvjerojatnije radi o ljudskoj pogrešci, uvjeren sam u to 99,9 posto. A priroda DNS protokola ne ide mu na ruku kada se radi o ispravci te greške koja se dogodila - dodaje Rakar.

Rakar inače svoje pojašnjenje temelji na vanjskoj dijagnostici, a to potvrđuju i mnogi ostali svjetski stručnjaci koji imaju istu teoriju.

'Sigurnjaci', ljudi koji se bave sigurnošću s kojima komuniciram tvrde da je DNS greška u pitanju. Vjerojatno je Facebook htio 'apdejtati' mrežu koje ne spada u svakodnevno osvježavanje koje se uobičajeno radi. Konfigurirali su nešto iznova i pogriješili na velikoj skali – govori Rakar i dodaje kako nije stigao proučavati povijest padova mreža, no svakako je ovaj već jedan od najdužih i najvećih razmjera.

Greška u DNS sustavu je osnovna, no izazvala je niz razina problema, jedan od posljednjih koje je vidio, priča nam Rakar je da, zaposlenicima ne rade bedževi za ulazak u zgradu, što zasigurno dodatno otežava popravak i povratak Facebooka i ostalih servisa.

Premda se Twitter zajednica, predvođena njihovim osnivačem Jackom Dorseyjem, neviđeno zabavlja na račun pada Facebooka, sve to može ostati dobra šala ako se popravi još danas, no već ako se protegne na neko duže razdoblje posljedice po biznise koji su ovisni o Facebooku i servisima bit će velike. Za početak dionica Facebooka već sada je u padu i ne otkloni li se kvar ubrzo posljedice će biti sve veće.