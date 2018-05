Prvi regionalni ICO pitch u Zagrebu: 12 blockchain projekata traži investitore

U posljednje vrijeme vijesti o Bitcoinu ne pune medijske stupce tako često kao za vrijeme velikog rasta u prosincu prošle godine, no kriptovalute i blockchain tehnologija koja ih omogućuje i dalje se snažno razvijaju.

U Hrvatskoj je u međuvremenu stasala Udruga za blockchain i kriptovalute (UBIK), a početkom lipnja u Zagrebu će se održati prvi regionalni ICO pitch: Balkan ICO Express.

Bit će to prvi događaj takve vrste u Zagrebu, a tom prigodom 12 timova imat će priliku predstaviti svoje projekte pred potencijalnim investitorima. Uz hrvatski UBIK organizator skupa su i slovenski Blockchain Think Thank te Bitcoin Asocijacija Srbije.

- Na organizaciju ovog događaja odlučili smo se nakon razgovora sa srodnim udrugama iz Slovenije i Srbije jer smo došli do zaključka da bi među brojnim ICO-ima koji se svakodnevno pojavljuju, bilo lakše prepoznati kvalitetnu ideju i tim ako biste imali priliku uživo se uvjeriti u potencijal i vjerodostojnost pojedinog projekta“, izjavio je Vlaho Hrdalo, predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute.

Hrdalo i njegovi partneri nadaju se da će Balkan ICO Express prerasti u stalni događaj:

- Želimo stalni forum na kojem će se investitori, savjetnici i kripto-zajednica moći lakše povezati s autorima ICO-a, ali i ponuditi im svoj feedback o prezentiranim projektima, poručuje Hrdalo.

Po formatu ICO pitcha svaki tim ima 5 minuta za prezentaciju projekta, organizatori savjetuju timovima kako je ključno istaknuti najvažnije informacije o projektu i koristi koju donose odnosno potrebi koju zadovoljavaju.

Zasad je poznato 9 timova koji će predstaviti svoje projekte 5. lipnja na prvom događaju ovog tipa u jugoistočnoj Europi, koji će se održati u prostorijama HUB385.

Prijave ICO projekata otvorene su do 30. svibnja, a žiri će odlučiti koja će još 3 projekta dobiti priliku za pitch.

Zasad je potvrđeno da će svoje projekte prezentirati: Beyond Seen Screen, DataFy, Enasol, Equinox, Gledos, HoneyComb, Swip Style, Tolar, Vayla. Kriteriji za prijavu projekata su sljedeći: ICO mora biti javno obznanjen, mora biti u pred-ICO fazi i mora biti lociran bilo gdje u SEE regiji.