Prvi korak ka 'velikom projektu' brzog interneta

Odašiljači i veze i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, potpisali su danas Sporazum o suradnji u provođenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) – NP BBI.

Riječ je o provedbenom aktu u programu izgradnje i upravljanja agregacijskim dijelovima ultra-brzih širokopojasnih mreža uz državnu potporu i to na područjima na kojima nema dovoljnog komercijalnog interesa za ulaganje u izgradnju takve mreže. U prijevodu, učinili su prvi korak prema početku gradnje agregacijske optičke mreže za koju je premijer krajem travnja dao zeleno svjetlo. Naime, EU je odavna odobrila novce za taj projekt no, neko vrijeme otezalo se s cijelom pričom, do te mjere da je postojala realna opasnost da se promaše svi rokovi za povlačenje novca.

U svom nedavnom izvješću o digitalizaciji gospodarstva Europska komisija posebno je naglasila činjenicu da je potrebno ubrzati procese jer možemo ostati bez novca. Prvi korak ili potpisivanje ovog Sporazuma pokazuje namjeru države da ipak stigne na vrijeme i ostvari planirani 'veliki projekt' internetizacije države. Sporazum su potpisali u ime Ministarstva mora prometa i infrastrukture ministar Oleg Butković i u ime Odašiljača i veza član uprave - direktor Mate Botica.

Provedba Programa pridonijet će razvoju pristupnih mreža sljedeće generacije, odnosno ostvarivanja ciljeva Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj 2016-2020 i Digitalne agende za Europu do 2020. Sredstva potrebna za provođenje NP-BBI bit će osigurana u programu Konkurentnost i kohezija, od strane Europske unije.

Nositelj Programa je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok će trgovačkom društvu Odašiljači i veze biti povjerena tehnička i operativna provedba Programa., priopćili su iz Odašiljača i veza.

