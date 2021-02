Protiv svih pravila: IT industrija profitira u koronakrizi, a 2021. događat će se velike stvari

Bug Future Show, sada već tradicionalna tehnološka konferencija koja je ovaj tjedan održana virtualno, opet je opravdala očekivanja. Gosti konferencije doista su imali što reći i pokazati, a znaju i zadržati pažnju u zahtjevnoj online formi koja ne trpi tzv. prazni hod. Ivan Šarić, voditelj kojeg se ne mijenja, opet je pridonio opuštenosti sudionika, kao i svi kojima je povjerena uloga moderatora.

– Bio je to najveći Bug Future Show dosad. I po broju gledatelja, i po količini ponuđenog sadržaja, i po razini produkcije. Pratilo nas je uz ekrane oko 5000 zaljubljenika u tehnologiju. Sretan sam i ponosim se što zbog pandemije nismo propustili ovu godinu i što je moj tim brzo prihvatio prilagodbu događanja drukčijim okolnostima, omogućivši sudjelovanje znatno većem broju zainteresiranih nego prijašnjih godina – kazao je Dragan Petric, direktor sadržaja BFS-a i izvršni urednik časopisa Bug, te dodao da će za nekoliko dana cijela konferencija biti dostupna na YouTubeu.

Spektakularna kriza ili 12 najuspješnijih mjeseci za hrvatski IT, naziv je bio zanimljivog i informativnog panela elitnih članova hrvatskog IT-a. Panelisti su potvrdili ono što smo tijekom godine čitali i slušali, a to je da je većina pozitivnih vijesti stizala upravo iz IT sektora.

Uzlet startup tvrtki

Podsjetimo, Infobip je postao prvi hrvatski tzv. jednorog, a svoju je poziciju učvrstio i akvizicijom američke tvrtke. Nanobit, tvornica igara za mobitele, prodan je pak za gotovo milijardu kuna, tu je i partnerstvo Infinuma s Porscheom. Hrvatska tvrtka za računalni vid Microblink privukla je investiciju od čak 60 milijuna dolara. Rimac automobili, sada već zrela tvrtka s oko 500-tinjak zaposlenih, od ove godine nalazi se u konzorciju tvrtki dobitnica 2,9 milijardi eura ili 22 milijarde kuna bespovrato, koje će EU dodijeliti za razvoj novog ekosustava za baterije. Posljednja u nizu odličnih vijesti iz IT-ja investiranje je u osječku IT tvrtku Orqu. Radi se o ulaganju koje je evaluaciju tvrtke dovelo do respektabilnih 100 milijuna kuna. Niz uspjeha domaće tehnološke scene nije slučajan niti je došao preko noći. Radi se o tvrtkama koje postoje barem desetak godina i njihovo znanje i trud sada dolaze na naplatu. A kako smo čuli na panelu, niz će se nastaviti. Tajana Barančić, dugogodišnja predsjednica CISEx-a, kazala je da će IT sektor u ovoj godini rasti najmanje 10 posto, a njegov izvoz 20 posto. Sljedeća godina, pak, procjenjuje, bit će po prihodima repriza 2018. koja je bila rekordna. Barančić, inače vlasnica Astre Poslovnog inženjeringa, iako ne može otkriti konkretne tvrtke i investicije koje se pripremaju, kazala je da će se u ovoj godini dogoditi nešto veliko, ali i niz manjih investicija.

Samo njezina tvrtka sada prati 12 tzv. due diligence procesa u IT-ju, što je doista impresivan podatak i svakako garancija da bi u 2021. trebalo biti pozitivnih procesa.

– Doista se puno stvari događa u IT-ju. Ima i preuzimanja i ulaganja, jako dobro stojimo. Sve se nekako zahuktalo – istaknula je T. Barančić. Napominje da za rast IT-ja država, na svu sreću, nije krucijalna. Kad govorimo o administraciji i birokraciji, istina, bilo bi ljepše da je manja i da se lakše kroz nju može napredovati. No, radi se o branši koja posluje na globalnom tržištu, ne samo na domaćem, i koja je u uzlaznoj putanji.

– Da, ima pametnih zemalja koje se planski brinu o tehnološkoj industriji i potiču njezin uspjeh, ali mi nismo jedna od tih – naglašava Barančić i dodaje: – Što je, tu je. Kada bi, primjerice, IT postao vertikala u strategiji pametne specijalizacije, bilo bi to od velike pomoći. Inače, gledamo li brojke, IT je već sada strateška hrvatska industrija. Po prihodima jači je i od prehrambene i od metalne industrije, a po dodatnoj vrijednosti daleko je ispred njih i kada bismo im zbrojili rezultate – kazala je Barančić.

Tko su sljedeći jednorozi

Tko će i hoće li u sljedećoj godini postati novi jednorog, odnosno tvrtka s valuacijom višom od milijardu dolara? Jedan od kandidata svakako je Photomath. Popularna aplikacija za rješavanje matematičkih zadataka Damira Sabola protekle je godine, obilježene koronom, udeseterostručila prihode.

– Godinama nismo monetizirali tu aplikaciju, no budući da smo s time krenuli lani, i to uspješno, ispalo je da su nam sada prihodi deset puta veći. Nažalost, nekima je koronakriza znatno naštetila, a nama je dobro došla. Online škola tome je znatno pridonijela pa možemo reći da smo od toga profitirali. No, to ne bismo mogli da nemamo vrhunsko rješenje i tehnologiju koju dnevno otvara četiri milijuna ljudi, što je opet rezultat strategije i puno godina rada – pojasnio je Sabol i kazao da je moguće da i Photomath postane jednorog.

Tržište je veliko, a mogućnosti rasta još su uvijek neslućene. Premda se čini kao “mala” aplikacija, iza nje stoji ozbiljna tehnologija, a prostora za napredak još ima. Samo u ovoj godini planiraju zaposliti još sto ljudi. Osječku Orqu mnogi su već nazvali sljedećim jednorogom. Kako je pojasnio Srđan Kovačević, poslovni izgledi su dobri, tvrtka se jako dobro razvija. Zaposlenih je sada 50, a investicijski krug zatvoren protekli tjedan donosi novi zamah. U ovoj godini sele se u Zagreb i planiraju udvostručiti broj zaposlenih.

Petar Dučić, pak, iz prvog hrvatskog jednoroga Infobipa, potvrdio je da će Infobip nastaviti svoju svijetlu uzlaznu putanju. Sada zapošljava 3000 ljudi. Samo lani zaposleno je čak 700 djelatnika. Usto, upravo su pri kraju gradnje kampusa u Zagrebu. Prihodi im iz godine u godinu rastu između 30 i 40 posto te očekuju i dalje takav rast, planiraju i IPO, a prije toga i zapošljavanje petstotinjak novih ljudi.