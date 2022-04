Prof. Zvonimir Janko bio je u domovini najbolji nepoznati hrvatski matematičar

Sa Sveučilišta isključen na dvije godine zbog polaganja vijenca na grob dr. Ante Starčevića

Prof. Janko bio je udaljen sa Sveučilišta na drugoj godini studija nakon što je grupa studenata položila vijenac na grob dr. Ante Starčevića u Šestinama. Tražilo se, međutim, da ga se čak i isključi sa svih sveučilišta u tadašnjoj Jugoslaviji, i to trajno. Kako se navodi u rijetkom intervjuu koji je prof. Janko dao u nas, studenti koji su vijenac i odnijeli bili su uhićeni te suđeni na zatvorske kazne. Jedan je od kolega tada studenta Janka zamolio da mu za prijatelja, a koji je bio jedan od kasnije uhićenih, skupi od nekih profesora potrebne potpise, što je i učinio ne znajući o kome se zapravo radi. - Povod tome je bilo to što nisam mogao dokazati da nisam znao da su neki kolege nosili vijenac na Starčevićev grob, a ja ih nisam prijavio. Poslije toga su se hrvatski komunisti pobrinuli da i nakon mog doktorata, 1960.godine, ne mogu dobiti zaposlenje niti na jednom sveučilištu u Jugoslaviji, pa su me doslovno istjerali iz domovine, ispričao je prof. Janko tada u intervjuu prof. dr. sc. Željku Hanjšu za posjeta Institutu Ruđer Bošković. Doktorirao je 1960. pod formalnim mentorstvom Vladimira Devidea, a do 1962. godine imao je već nekih deset objavljenih znanstvenih članaka čime je zadovoljio uvjet za izvanrednu profesuru matematike na Sveučilištu u Zagrebu. No, zbog ranije kazne to mu nije bilo omogućeno, kao niti na bilo kojem drugom jugoslavenskom sveučilištu. Janko je zatim dobio mjesto asistenta na sveučilištu u Bonnu. Iz Bonna uskoro odlazi u Australiju, najprije u Canberru, a onda u Melbourne, gdje dolazi i do svojega epohalnoga otkrića - prve Jankove sporadične jednostavne grupe J1. (Zoran Vitas)