Preklopni i smartfoni koji 'idu' na 5G u fokusu svjetskog sajma mobilne industrije

Pozornicu svjetskog kongresa mobilne industrije koji se ovih dana odvija u Barceloni potpuno su zauzeli proizvođači mobitela. Glavna atrakcija bila je Huaweijeva inovacija – preklopni mobitel, svojevrsni hibrid mobitela i tableta, koji je ujedno bio i odgovor Samsungu na njegov preklopni uradak predstavljen netom prije MWC-a, ali u San Franciscu.

Druga značajka u kojoj se utrkuju svi koji proizvode smartfone jest da podržavaju novu generaciju mobilnih mreža ili 5G. Tako su svoje uzdanice koje to već mogu ili će moći do sredine godine najavili Huawei u preklopnom modelu, Xiaomi, Oppo i LG.

Upravo 5G bio je dominantna tema gotovo svih predavanja i okruglih stolova. Naime, nalazimo se u godini koja bi trebala početi pravu tranziciju na potpuno nove tehnološke razine. Ovoga puta u igri je puno više negoli samo puki prelazak na “malo” bolju tehnologiju, koja je pri tome malo brža i kvalitetnija.

Tehnologija 5G pokrenut će jedan sasvim novi svijet, onaj u kojem je sve povezano, i to u gotovo realnom vremenu što znači da će niknuti novi poslovi i novi poslovni modeli, ali i jedan novi spektar usluga. Do sada smo pratili mobilne tehnologije u kontekstu povezivanja ljudi, a sada stupamo u područje u kojem je riječ o povezivanju stvari i uređaja, njihovoj međusobnoj komunikaciji, odnosno sveopćoj internetskoj povezanosti. Uz 5G tehnologiju, internet stvari i umjetna inteligencija u sustavima i uređajima doći će do pravog izražaja.

Stoga ne čudi da je ova godina u tehnološkom smislu godina 5G-a. Utrka za 5G prvaka počela je i okrutna je.

Za sada vodi Kina, druge su Sjedinjene Američke Države, dok se Europa koprca oko regulativa, koncesija i ostalih birokratskih nedorečenosti te uredno sjedi na trećem mjestu svjetskog tehnološkog razvoja. Prelazak na 5G pitanje je velikih ulaganja operatora koji donose nove mogućnosti. Telekomi koji egzistiraju na domaćem terenu mogli bi učiniti taj iskorak, tehnološki su već testirali mogućnosti mreža, ono što čekaju su podjela koncesija, ali i pravo poslovno okruženje koje će im omogućiti investiranje.

VIDEO Elegantni izgled Samsung Galaxy Folda: