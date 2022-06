Šesta godišnja konferencija Udruge hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP – Association of Croatian American Professionals) okupila je u New Yorku, u drugoj polovici lipnja, veći broj naših startup (i par većih) poduzetnika. Bilo je ukupno više od 360 sudionika (četvrtina iz Hrvatske) koji su predstavnicima globalnih investicijskih kompanija hrvatskih korijena predstavili svoje tvrtke i nove projekte.

Inovacije, suradnja, održivost

Konferencija je održana u prostorima sportske organizacije New York Athletic Club, a protegnula se na puna tri dana i imala je četrdesetak govornika. Cilj događaja, koji je organizator dosta ambiciozno opisao kao "povijesno okupljanje hrvatskih jednoroga i onih koji će to uskoro postati", bio je američke Hrvate koji su dio tehnološko-financijske zajednice SAD-a bolje upoznati sa startup scenom u domovini. Konferencija je održana pod sloganom "Evolucija mentaliteta: inovacije, suradnja i održivost (An Evolving Mindset: Innovation, Collaboration & Sustainability).

Poznanstva i preporuke

Hrvatske startup tvrtke dobile su priliku predstaviti se širokoj mreži potencijalnih poslovnih partnera i ulagača, ljudi porijeklom iz naše zemlje, koji imaju dobre lokalne kontakte te poznanstva koja bi hrvatskim startupima mogla pomoći preporukama. Posebno onima koji ne nude samo programere i njihovu umnu snagu i vještinu plaćenu po satu, već imaju i svoje digitalne i druge proizvode. Među domaćim startup poduzetnicima koji su sudjelovali na konferenciji Udruge hrvatsko-američkih profesionalaca bili su (da navedemo samo neke) Mate Rimac iz Rimac Grupe, Silvio Kutić iz Infobipa te ljudi iz Photomatha, Microblinka, Nanobita, Gideon Brothersa, Agrivija, Oradiana, CircuitMessa, Robotiqa, Orqe, Stemija, TinkerLabsa, itd.

Teme i dileme

Što se tiče tema, raspravljalo se od utjecaju nedavnih svjetskih događaja (pandemija, ratovi i geopolitičke krize, usporavanje lanaca opskrbe, itd.) na globalna tržišta, financijski sektor i poslovanje tvrtki koje svoje proizvode i usluge nastoje nuditi po cijelom planetu. Raspravljalo se i o fenomenima slijedeće generacije interneta (Web 3), tehnologijama i temama kao što su blockchain, kriptovalute i metaverzum. Na konferenciji su predstavljene i neke mogućnosti koje hrvatskim startup tvrtkama nudi američki zdravstveni sektor - prije svega je bila je riječ o mogućnostima zaposlenja naših najboljih inženjera u tamošnjim zdravstvenim i farmaceutskim kompanijama. Pričalo se još o razvoju održivog turizma i tehnologijama koje u tome mogu pomoći, zatim o dvostrukom oporezivanju, edukaciji, itd. Održana su i četiri skupa namijenjena povezivanju ("networkingu") naših i američkih poslovnih ljudi.

Zapaženiji nastup na ACAP konferenciji ostvario je suosnivač i izvršni direktor Infobipa, Silvio Kutić, koji je u tzv. fireside chatu (neformalnom razgovoru na zadanu temu) s izvršnom direktoricom u Goldman Sachsu, Ivom Vukinom, ispričao kako je vodnjanski startup izrastao iz male tvrtke u provinciji u prvog hrvatskog jednoroga.

Kutić je najavio dalji rast poslovanja na američkom tržištu, pa i zauzimanje liderske uloge, što će se ostvariti nakon slijedeće veće injekcije novog kapitala, prve javne ponude dionica koju će Infobip provesti nešto kasnije nego što je planirano, tijekom 2024. godine. •