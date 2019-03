Posljedice necijepljenja upropastile su mnogo više od New Yorka: na prvoj liniji je i Bijela kuća

Tom Clancy’s The Division jedna je od najzabavnijih i najpopularnijih igara modernog radovanja. U prvom tjednu nakon premijere 2016. godine zaradila je čak 330 milijuna dolara te postala do tada najprodavanija Ubisoftova igra, prestigavši ogromne franšize poput Assasin’s Creeda i Far Crya.

Osim visoke razine bazične, neopterećene igrivosti koja nam je omogućavala sate zabave, ali i taktiziranja, osvojila nas je i temom koja u antivakserskom i konzumerističkom ludilu nije mogla biti aktualnija: epidemija boginja poharala je New York, zahvaljujući zaraženim novčanicama koje je netko pustio u opticaj tijekom Black Fridaya 2015. godine. Nakon što je Manhattanom zavladao potpuni kaos, morali smo shvatiti što se zapravo dogodilo, pronaći izvor zaraze i pokušati stabilizirati situaciju kako bi se četvrti koje su stavljene u karantenu počele oporavljati od naglog raspada svih uvriježenih obrazaca urbanog funkcioniranja.

Foto: Ubisoft

Dvostruko više sadržaja

Tri godine poslije, i dalje se povremeno prepuštamo uživanju u Divisionu, pa je logično da developeri nisu imali potrebu pretjerano mijenjati formulu koja radi: The Division 2 koji je premijerno predstavljen prošloga tjedna donosi tek blago unapređenje funkcionalnosti i proširenje originalne priče, premještajući ulične bitke u neposrednu blizinu Bijele kuće. Radnja se događa sedam mjeseci nakon izbijanja zaraze. Virus je stavljen pod kontrolu, ali posljedični kaos i dalje razara tkivo SAD-a. Naša je misija obraniti Bijelu kuću od naoružanih grupa te iznova vratiti red i zakon tamo gdje je zavladalo bezakonje.

Drugi nastavak adresirao je jednu od najvećih mana originalne igre: prekratki narativ čije je trajanje sada udvostručeno i doseže 40 sati, ali i dalje nam nedostaje ozbiljniji razvoj radnje i likova koji bi trebali činiti srž, a ne samo zgodan kontekst neke igre. S druge strane, moramo pohvaliti fenomenalno razrađene stvarne lokacije na kojima se bitke odvijaju, poput Muzeja američke povijesti i Lincolnova spomenika, kao i dinamiku samih bitki koje su uvjerljivije i bolje balansirane nego u prvom nastavku.

Division 2 moguće je prolaziti kao usamljeni igrač, ali kao i prethodnik svoju pravu raskoš pokazuje tek u dinamičnim multiplayer modovima.

Priglupi AI saveznici

Različite opreme i više je nego dovoljno, a sistem napredovanja omogućava da se od početka do kraja igre držite borbenog stila i tipa oružja koje najviše volite, a da pritom ne zaostajete za svojim drukčije naoružanim protivnicima. Povremeno će vas živcirati AI saveznici koji će ničim izazvani prerano jurišati na protivnike, ali ruku na srce, i stvarni su nas suigrači stoput iznenadili sličnim glupostima.