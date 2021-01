Situacija iz noćne more: Na računu ima 240 milijuna dolara, no ne zna šifru

Programer Stefan Thomas u svom digitalnom novčaniku ima pohranjene bitcoine u vrijednosti 240 milijuna dolara. U trenutku kada ih je dobio vrijedili su između 2 i 6 dolara, no sada oni dosežu nevjerojatne cifre. Jedini problem je taj što Thomas ne može doći do njih. Šifru je, naime, zaboravio, a papir na kojem je zapisao šifru prije jednog desetljeća je izgubio.

Sve je počelo prije desetak godina kada je za jedan videozapis koji je napravio, a u kojem je objasnio način na koji rade kriptovalute, plaćen na prikladan način - bitcoinima. U vrijeme kada je dobio više od 7 tisuća bitcoina njihova vrijednost iznosila je između 2 i 6 dolara te nije mogao ni sanjati da će njegova cijena tijekom godina doživjeti takav veliki porast. Bitcoine je pohranio u digitalni novčanik, a šifre za njega nalaze se na posebnom vanjskom tvrdom disku kojem je moguće pristupiti samo sa šifrom. No, on ju je zaboravio.

Tvrdi disk na kojem se šifra nalazi ima snažnu zaštitu pa ako netko pokuša upisati pogrešnu šifru deset puta, sav će se sadržaj na njemu kriptirati i biti zauvijek izgubljen, prenosi Zimo.

Thomas je, naravno, tijekom vremena pokušao otključati taj uređaj koristeći šifre koje najčešće koristi, no svih dosadašnjih osam pokušaja bilo je neuspješno. Još ima samo dva pokušaja i nema nikakve ideje o tome koja bi mogla biti šifra diska koja bi mu omogućila da zauvijek riješi sve svoje životne financijske probleme. Samo bih ležao u krevetu i razmišljao o tome. Onda bih otišao do računala s nekom novom strategijom koja ne bi upalila, pa bih opet bio očajan, komentirao je svoju situaciju za medije.

No njegov novac možda ipak nije izgubljen te se, nakon što je NY Times objavio priču o njemu, na Twitteru javio sigurnosni stručnjak Alex Stamos rekavši da bi on mogao probiti zaštitu i šifru tvrdog diska koji skriva bogatstvo. Napisao je da mu je potrebno oko pola godine za to. Naravno, taj posao ne bi bio besplatan te bi naplatio proviziju od samo 10 posto, dakle taj bi mu posao mogao donijeti oko 24 milijuna dolara po sadašnjoj vrijednosti bitcoina. S obzirom na nestabilnost te kriptovalute, za pola godine bitcoin bi mogao vrijediti puno više, ali i puno manje.

Thomas, naravno, nije jedini s takvim problemom. Prema podacima kompanije Chainalysis, oko 20 posto bitcoina (čija vrijednost iznosi oko 140 milijardi dolara) izgubljeno je, odnosno do njih se ne može doći jer su vlasnici izgubili šifre ili diskove s podacima i slično.