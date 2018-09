Pomaže i ako zaboravite gdje ste parkirali auto

U svome biste mobitelu svakako trebali pronaći mjesta za veoma korisnu aplikaciju Hrvatskog autokluba HAK. Jednostavna je za korištenje i iako ima niz usluga, pregledno su i logično postavljene. Prva asocijacija koju vjerojatno imate na spomen HAK-a jest stanje u prometu. I da, klikom na ikonicu unutar aplikacije brzo ćete doći do ažuriranog stanja na cestama i graničnim prijelazima te u trajektnom prometu.

Tu su i popis ograničenja i zabrana na cestama te prognoza prometa za sljedeći dan. Jednako tako u glavnom izborniku klikom na ikonu možete doći do slike uživo s više od 150 kamera u Hrvatskoj. Ako baš želite čuti informacije, imate i pregled emisije “Promet info” koja se četiri puta dnevno emitira na Prvom programu HTV-a. No, osim stanja na cestama, HAK-ova aplikacija nudi još niz korisnih informacija, poput popisa najbližih benzinskih crpki, koji uključuje pregled na karti i navigaciju do odabrane crpke, ili aktualnih cijena goriva.

Ima i sveobuhvatan popis niza korisnih mjesta u kategorijama poput autokampova, bankomata, bolnica, hotela i hostela, ljekarni, parkirališta i garaža, policijskih postaja, stanica za tehnički pregled i slično, pri čemu se nudi i pregled zauzeća javnih garaža i parkirališta uživo. Tu je i alat za pronalazak auta koji će vas navigirati do vozila ako nekako zaboravite gdje ste ga parkirali.

I usluga mParking također je jako korisna jer pomaže da, nakon što u nju upišete registraciju svoga vozila, brzo i jednostavno platite parkiranje SMS-om, a usto automatski detektira u kojoj ste zoni u Zagrebu, odnosno, po GPS lokaciji korisnika, u kojemu se gradu nalazite. Putem aplikacije, naravno, usto jednostavno možete kontaktirati s HAK-om i važnim službama za pomoć na cesti.

