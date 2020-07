Podaci Europljana nisu sigurni u SAD-u već su potencijalne mete nadzora tajnih službi

Europski sud srušio je 'Privacy shield' - sporazum o prijenosu podataka građana EU-a u Sjedinjene Države. Prema riječima sudaca ti transferi podataka ne štite privatnost građana EU-a, već potencijalno izlažu Europljane nadzoru vlade SAD-a.

- Europski sud utvrdio je da se radi o kršenju srži pojedinih fundamentalnih prava koja uživaju građani EU. S obzirom na to da to ne postoji način kako saznati jeste li vi ili vaša tvrtka predmetom nadzora, građani nemaju ni mogućnost za zaštitu svojih prava obratiti se sudu - .pojašnjavaju iz Udruge za zaštitu osobnih podataka, koji su nas i obavijestili o ovoj važnoj presudi.

Foto: HEINZ-PETER BADER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Austrian lawyer and privacy activist Schrems displays his Facebook account's updated terms page during a Reuters interview in Vienna FILE PHOTO: Austrian lawyer and privacy activist Max Schrems displays his Facebook account's updated terms page during a Reuters interview in a cafe in Vienna, Austria, May 22, 2018. Picture taken May 22, 2018. REUTERS/Heinz-Peter Bader/File Photo Heinz-Peter Bader

Neslaganje EU i SAD-a u pogledu zaštite osobnih podataka ima duboke korijene, pojašnjavaju u UZOP-u.. Dvije strane pokušale su to pitanje riješiti odlukom Europske komisije pod nazivom „Safe Harbor“ koji je potom zamijenjen pravnim okvirom za razmjenu osobnih podataka između SAD-a i EU pod nazivom „Privacy Shield“ koji je na snazi i danas.

Foto: Screenshot

Svojedobno je Edward Snowden javno razotkrio da američke tajne službe imaju pristup osobnim podacima EU građana. Tada, 2013. godine, još mladi student prava, a danas vodeći svjetski aktivist za zaštitu privatnosti, Max Schrems podnio je prigovor irskom DPC-i, pandanu hrvatskog AZOP-a. u kojem navodi kako Facebook iz Irske ne smije slati njegove podatke u američki Facebook jer tamo podaci nisu odgovarajuće zaštićeni. Slučaj je glatko odbijen kao „neozbiljan i uznemiravajući“, no danas se to više ne čini takvim.

Odluka Europskog suda koju je Max Schrems proslijedio članovima svoje udruge NOYB, pa tako i hrvatskoj Udruzi za zaštitu osobnih podataka - UZOP, imat će dalekosežne posljedice za prijenos osobnih podataka između EU i SAD, a vrlo vjerojatno će značiti i kraj Privacy Shielda, priopćili su iz UZOP-a.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

„Izgleda da se Sud u svojoj odluci vodio svim aspektima iz uloženog prigovora. To je težak udarac za irski DPC i Facebook“ izjavio je Max Schrems i dodao .Jasno je da će SAD morati ozbiljno izmijeniti svoje zakone o nadzoru ako američke kompanije žele nastaviti igrati glavnu ulogu na tržištu EU. "