Pao je WhatsApp, korisnici ne mogu slati poruke

Popularna aplikacija za dopisivanje WhatsApp prestala je raditi i milijun ljudi diljem svijeta ne mogu slati i primati poruke.

U aplikaciji je moguće napisati poruku, no kada se stisne opcija da se pošalje ona ne dolazi do durog korisnika. Korisnici se na njihovoj službenoj stranici na Facebooku pitaju što se događa s aplikacijom, no nikakav službeni odgovor nije stigao.

Prema podacima stranice Downdetector korisnici su probleme počeli prijavljivati nešto prije 9 sati. Problem utječe i na korisnike u Hrvatskoj.