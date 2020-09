Pametni sat koji mjeri razinu kisika, novi iPadi, najnapredniji čipovi

Apple je održao svoje godišnje događanje kao i svake godine, sredinom rujna. No ovaj put nije predstavio nove smartfone. To će, kako je najavljeno, upriličiti za mjesec dana na zasebnom događanju. Bit će to, najavili su, iPhone šou. Možda je vodstvo Applea time razočaralo svoje poklonike koji su očekivali novi iPhone koji će biti spreman za 5G mrežu, ipak ni ovaj, virtualni događaj nije razočarao. Najveći hit je nova serija pametnih satova.

Apple Watch Series 6 sadrži senzor koji može mjeriti razinu kisika u krvi, što je u doba pandemije koronavirusa iznimno važno. Naime, oboljeli od COVID-19 mahom su nabavljali uređaje koji mjere razinu kisika u krvi ne bi li mogli pratiti svoje zdravstveno stanje. Jer upravo taj detalj, činio je, među ostalim, razliku u kvalifikaciji bolesti od one s lakšim do one s težim simptomima bolesti, a ti su oboljeli morali biti hospitalizirani.

Alat će, pri tome, najavili su iz Applea, omogućiti korisnicima da sudjeluju u tri nove zdravstvene studije usmjerene na upravljanje astmom i zatajenje srca te procjenu kako se mjerni podaci o kisiku i pulsu u krvi mogu koristiti kao indikatori ranog upozorenja za respiratorne bolesti. Novi sustav u satu, pak, omogućuje aplikacijama brže pokretanje operacija i do 20 posto, uređaj nudi 18 sati trajanja baterije; te zaslon dva i pol puta svjetliji od Watch Series 5.

Apple je također predstavio model Watch SE s nižom cijenom i mogućnostima Family Set-upa, što korisnicima omogućuje povezivanje više uređaja s iPhoneom.

XR analitičar Leo Gebbie rekao je u tvitu da “Apple sada nudi jasniju, bolju i najbolju strukturu slojeva” za svoj sat, “pružajući izbor po različitim cijenama”.

Cijena sata Watch Series 6 kreće se od 399 dolara samo za Wi-Fi i 499 dolara s dodanom mobilnom povezivošću, a Watch SE košta 279 dolara ili 329 dolara. Obje verzije trebale bi već biti u prodaji ovisno o tržištima, a do kraja mjeseca svakako bi trebale biti svugdje dostupne.

Apple je distribuirao novu uslugu Fitness + koja nudi pristup nizu videozapisa o vježbanju i omogućava korisnicima da na ekranu prikažu podatke iz svog Apple Watcha. Ono na što se još klade u Appleu jest nova serija iPada.

Redizajnirani iPad Air, primjerice, sadrži Appleov bionički čip A14, koji može obraditi, kako je rečeno, do 11 bilijuna operacija u sekundi i pruža povećanje brzine CPU-a i GPU-a za 40, odnosno 30 posto u odnosu na prethodni iPad Air. Tim Millet, Appleov potpredsjednik za arhitekturu platforme, A14 je predstavio kao “daleko najnapredniji čip koji su ikada napravili”, te kazao kako prva upotreba akceleratora strojnog učenja u iPadu donosi do deset puta brže operacije od prethodnog tableta.

Uređaj ima pri tom 10,9-inčni zaslon; 7MP prednje i 12MP stražnje kamere; i Touch ID senzor u gumbu za napajanje.

Apple je također predstavio osmu generaciju iPada s 10,2-inčnim zaslonom i A12 bioničkim čipom s neuralnim motorom koji donosi 40 posto povećanja performansi CPU-a i mogućnosti obrade do 5 bilijuna operacija u sekundi.

Ažurirani iPad Air trebao bi stići u listopadu s preporučenom cijenom od 599 dolara za model samo s Wi-Fi mrežom i 729 dolara za Wi-Fi plus mobilna mreža, oboje u opremi s memorijom od 32 GB. Prodavat će se u 30 zemalja i regija. Najnoviji iPad pušta se u prodaju u više od 25 zemalja 18. rujna po cijeni od 329 dolara, odnosno 459 dolara (64 GB).

Fitness + bit će dostupan kasnije ove godine po cijeni od 9,99 dolara mjesečno ili 79,99 dolara za godišnju pretplatu. Istina, u početku će biti dostupan u Australiji, Kanadi, Irskoj, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i SAD-u.