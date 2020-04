Ovih dana važno je biti povezan: Kratki vodič za lakši život i poslovanje

Okolnosti su takve da ćemo određeno vrijeme koje slijedi uglavnom provesti kod kuće, gdje privremeno selimo naše urede i učionice. Odlasci u kazalište, na kave i večere s prijateljima odvijat će se na nekim novim online platformama. Kako bi svojim korisnicima pružio podršku u ovim izazovnim vremenima, Hrvatski Telekom omogućio je pogodnosti kako bi im olakšao njihovo poslovanje i trenutke provedene kod kuće

Istodobno sa social distancingom, telekomunikacijska mreža, fiksni i mobilni internet omogućavaju nam da se u digitalnom svijetu povezujemo više nego ikada prije. Još više komuniciramo, zovemo i tipkamo, dijelimo informacije i iskustva. Veliki dio kupovine obavljamo putem interneta, djeca nam pohađaju online nastavu, a puno je ljudi svoje poslovanje preselilo u dnevni boravak. Zato je ovih dana, više nego ikada prije, važno da smo povezani. Donosimo kratki vodič pogodnosti koje je Hrvatski Telekom ovih dana omogućio svojim poslovnim i privatnim korisnicima.

KAKO PAMETNO POSLOVATI

Sve je lakše uz najbolju mrežu

Bitno je imati kvalitetnu internetsku mrežu, a tu je optika svakako prvak korisničkog iskustva. Stabilnost mreže, brži prijenos podataka i prijenos velikih datoteka čine ju prvim saveznikom za poslovne i privatne potrebe. S brzinom koja ide do 500 Mbit/s imate mogućnost da istovremeno rade do tri MAXtv uređaja, a televizijski programi su u HD rezoluciji.

Besplatni alati za povezani tim

Okolnosti su takve da vi i vaši kolege više niste u mogućnosti biti fizički na istoj radnoj lokaciji, nego ste primorani raditi od kuće. Kako posao i dalje zahtjeva održavanje kolegija, dogovor oko zadataka, pripremu i dijeljenje zajedničkih dokumenata, Hrvatski Telekom osigurao je čitav niz alata koji omogućavaju da i dalje ostanete povezani s ostalim članovima tima bez obzira na to što ste fizički udaljeni, a sve kako bi se poslovanje nesmetano odvijalo. Prvo, dakako, što vam je potrebno za rad od kuće je sigurna online veza prema uredu. Za one korisnike koji koriste službeni laptop osiguravamo spajanje na internet preko njihove kućne i potencijalno nezaštićene mreže putem Cisco VPN-a (virtualnog privatnog poslužitelja) ili Palo Alto Networks rješenja. Oni omogućuju zaštitu vaše internetske veze, a podršku vam prilikom postavljanja, integriranja i implementacije osiguravaju Combisovi stručnjaci. Ova vam je usluga dostupna 90 dana bez naknade, a najkasnije do 1. srpnja 2020.

A kako biste prilikom rada na daljinu bili što produktivniji i učinkovitiji, te ostvarili najbolju moguću povezanost sa svojim kolegama, tu je i nezaobilazan digitalni alat pod nazivom Microsoft Teams. Riječ je o platformi koja vam na jednome mjestu omogućuje transparentno kreiranje timova, pohranjivanje datoteka i velikih fajlova kojima mogu pristupati članovi tima i mijenjati ih po potrebi, nesmetanu komunikaciju među članovima tima putem chat opcije nalik Skypeu (koja čuva cijeli vaš history) ili video i konferencijskih poziva, podjelu i praćenje zadataka članova tima, te još mnogo toga.

Otkako je rad od kuće u ovoj situaciji postao nužnost, kako bi im izašao u susret Microsoft je svim korisnicima Microsoft Office 365 paketa omogućio besplatnu aktivaciju Microsoft Teams licenci i njihovo besplatno korištenje do siječnja 2021. Oni poslovni korisnici koji bi željeli iskoristiti prednosti Microsoft Teamsa za rad od kuće, ali nemaju Microsoft Office 365, mogu ga instalirati uz 30 dana besplatnog korištenja. U Office 365 paketu uključeni su svi često korišteni uredski programi, kao što su Excel, Word, PowerPoint i Outlook, te brojni drugi, a prednost mu je što se jedan paket istovremeno može instalirati na do pet različitih uređaja (na PC i Mac računalima, tabletima i pametnim telefonima), što znači da ga možete koristiti bez obzira na to gdje se nalazite ili na kojem ste uređaju. Ako, pak, za organiziranje online sastanaka i video konferencija već koristite Cisco Webex rješenje, dobra vijest je da vam Cisco tijekom idućih 90 dana osigurava proširenje mogućnosti korištenja bez dodatnih troškova. Također, za poslovne korisnike koji nemaju Cisco Webex licencu a željeli bi koristiti upravo ovo rješenje, Cisco omogućuje probno razdoblje od 90 dana bez dodatne naknade.

Administrirajte svoje usluge

Primanje, pregled i plaćanje dospjelih računa ili njihovo slanje knjigovodstvenom uredu dostupno je poslovnim korisnicima Hrvatskog Telekoma u svakom trenutku putem Moj Telekom Poslovni portala.

Moj Telekom Poslovni portal također omogućuje da putem računala ili mobilnog uređaja korisnici jednostavno aktiviraju dodatne opcije, prijavljuju smetnje na uslugama i prate status rješavanja, prate potrošnju usluga u stvarnom vremenu, a mogu se i obratiti za pomoć.

Prilike od nas zahtijevaju puno prilagodbe na novonastale uvjete. Kod ljudi koji nisu inače navikli na rad od kuće često dolazi do brisanja granice kada trebaju raditi, a kada nastupa privatno vrijeme, što zna izazvati zbunjenost. U ovoj novonastaloj situaciji, ukoliko je to moguće, potrebno je pokušati pronaći način da se razdvoji vrijeme za rad i vrijeme za ukućane i opuštanje s najmilijima.

HIT-SERIJE, FILMOVI I CRTIĆI

MAXtv korisnicima Hrvatski Telekom je omogućio praćenje i uživanje u ekskluzivnim premijerama, hit-serijama, filmovima i crtićima holivudske, europske i regionalne produkcije zahvaljujući Pickbox NOW videopaketu. U produljenom promo periodu korisnici imaju pristup novim RTL Premium i Nova paketima, koji nude nove dodatne TV sadržaje na zahtjev te uključenu Snimalicu na Nova kanalima.

U sklopu videopaketa Instrukcije.tv na MAXtv-u dodani su i video prilozi dosadašnjih lekcija Škole za život – nastava na daljinu, a omogućena je i usluga Snimalica svim korisnicima za HRT 3 i SPTV programe, kako bi praćenje školskih lekcija bilo lakše. Na taj način nastojimo koliko je god mogućedodatno olakšati boravak kod kuće. Hrvatski Telekom nastavlja pružati sve svoje proizvode, usluge i neprestanu podršku korisnicima 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu na svojim digitalnim kanalima putem chata, Facebooka te putem telefonske korisničke podrške. Također, korisnicima su dostupne i brojne digitalne usluge na Moj Telekom aplikaciji putem koje je moguće aktivirati opcije, nadoplaćivati bonove, pratiti potrošnju i aktivirati e-račun koji svakako preporučujemo.

Instrukcije tv dostupne su svim školarcima na tportal.hr U vrijeme dok se nastava održava na daljinu, Hrvatski Telekom je za sve školarce osigurao besplatni pristup programu „Škola za život”. Također, u MAXtv Videoteci dostupna je usluga instrukcije.hr koja može poslužiti kao odlična pomoć u savladavanju gradiva iz matematike za osnovnu i srednju školu. Sve video instrukcije su napravljene prema školskom programu, a osim u MAXtv Videoteci dostupne su svim školarcima na tportal.hr. Kako bi školarci lakše pratili nastavu putem televizije, uključena je Snimalica na svim programima HRT-a. Snimljeni sadržaj dostupan je sljedećih 14 dana, a propuštena emisija može se bez snimanja pogledati do dva dana nakon emitiranja.