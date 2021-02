Ova industrija cvate unatoč pandemiji: Plaće više od prosjeka, prihodi rekordni

Analiza hrvatske IT industrije koja je jučer predstavljena u HGK, pokazuje da je u 2019., ukupni prihod hrvatske IT industrije dosegao 27 milijardi kuna uz godišnji rast od 12,4 posto. U zadnjih pet godina promet IT tvrtki, kojih je registrirano 5700, dok je realno aktivno njih oko 4000, rastao je po godišnjoj stopi od 11,2 posto.

Analiza koju su predstavili Boris Žitnik, direktor OmniaConsulta i Tomislav Bronzin iz Udruženja za IT HGK, pokazala da je domaći IT koncentriran u Gradu Zagrebu koji predstavlja 80 posto ukupnog sektora. U Zagrebu se ostvaruje 21,37 milijardi kuna prihoda, što je gotovo četiri puta više od zbroja prihoda svih ostalih županija. IT je u 2019. zapošljavao 33.000 djelatnika, uz godišnji rast od 9,1 posto.

Prosječna mjesečna neto plaća bila je 8582 kune. S tim da je u Zagrebu bila 9734 kuna, a u Ličko-senjskoj županiji 3999 kuna. Novostvorena vrijednost IT-a u 2019. iznosila je 8,71 milijarde kuna, uz godišnji rast od 15,2 posto. U posljednjih pet godina raste po stopi od 12,8 posto godišnje, što je sastavnica BDP-a koja daleko najbrže raste. Udio novostvorene vrijednosti dosegao je 2,1 posto. Izvoz je bio 8 milijardi kuna, s rastom od 15 posto.

Još jedan pozitivan pokazatelj su veća ulaganja u istraživanje i razvoj. Od 2016. do 2018. godine IT je povećao broj zaposlenih na tim poslovima 134,6 posto, dok su uložena sredstva porasla za 135,3 posto.

Unatoč svemu i dalje zaostajemo za EU, a da bismo ih dostigli, trebali bismo ostvariti rast od 17,2 posto tijekom sljedećih pet godina