Oni vladaju gradom: Uz Huawei mobitele urbani umjetnici dopiru do cijelog svijeta

Generacija Z kreira i priča priče koje imaju potencijala kroz modernu umjetnost promijeniti svijet - počevši od lokalnih sredina u kojima žive... Takve priče mogu se uvelike razlikovati. Glavna tema može biti streetart, yarn bombing, razni eventi ili bilo koji drugi oblik kreativne i urbane aktivnosti.

Priče generacije Z osim što su duhovite i kreativne, često mogu biti ozbiljne i važne. No upravo zahvaljujući tehnologiji novog doba sve što je važno uz pomoć tehnologije i naprednog načina komuniciranja može obići svijet u svega nekoliko minuta.

Neka grad progovori

Nema uopće sumnje da su prošla ona vremena u kojima su, primjerice grafiti i zidno slikarstvo, bili namijenjeni djeci koja iz dosade šetaju mračnim ulicama i šaraju sprejom. Naime, činjenica jest ta da je streetart postao suvremeni oblik izražavanja ljudi koji koristeći svoj talent promiču svoje poruke i dijeli ih sa sugrađanima.

Isto tako, postoje i moderni umjetnici koji na sličan način pokušavaju uspostaviti dijalog sa stanovnicima grada u kojem žive. Oni pak svoju pažnju usredotočuju na obične predmete pored kojih milijuni ljudi svakodnevno prolazi. Oni tim prečesto hladnim i sterilnim predmetima daju smisao; ukrašavaju pločnike i hidrante, oslikavaju napuštene zgrade ili autobuse… Nevjerojatno je kako urbano izražavanje pomaže u detektiranju društvenih problema dajući pritom gradu potpuno novi vizualni i socijalni karakter.

Foto: Promo

Urbani život – dopusti svijetu da osjeti umjetnost

No, umjetnost živi najviše kad je na radaru. Kada se gleda, komentira i dijeli s drugima. To je cijela svrha pripovijedanja određene priče - doći do što većeg broja ljudi. Upravo su internet i društvene mreže izvrstan alat za popularizaciju ove pojave. Živimo u vremenu u kojem baš svatko može, recimo, fotografirati urbano remek djelo ili na fotografiju prenijeti puls svoga grada stvarajući pritom originalan sadržaj koji ima potencijala obići svijet na raznim platformama.

Ne čudi stoga da se među mladima pojavio novi pojam: pripadnik urbanog života ili urban socialite. To su ljudi koji vole urbani prostor, provode puno vremena u njemu, otkrivanju njegove tajne i ljepotu, a koja je ponekad ispred svih nas, ali je ne primjećujemo.

Sve što trebaš je … Smartphone

Današnjim mladim generacijama ne treba skupa oprema za fotografiranje i snimanje urbanih gradskih vizura ili za vizualiziranje gradske vibre. Imati kvalitetan pametni telefon savršeno je oruđe za pričanje i dijeljenje priča urbanih umjetnika. Zbog toga je Huawei P Smart 2019 izvrstan alat za priključivanje u urbani društveni đir.

Ovaj telefon s dvostrukim (13MP + 2MP) kamerama kombinira različite otvore blende s većim objektivom. Kamera od 13MP ima senzacionalan otvor blende od f/1.8 dok druga s 2MP pruža podatke o dubini polja i omogućava autentični bokeh efekt dajući savršeni i harmonični naglasak između glavne slike i udaljene pozadine. Takve fotografije savršene su za društvene mreže. Uz pomoć Al tehnologije za inteligentno prepoznavanje scene, kamera s dvostrukim stražnjim dijelom osposobljena je za prepoznavanje više od 500 različitih scena. Osim toga kamera koju pokreće umjetna inteligencija sposobna je činiti oiptimizaciju u stvarnom vremenu kroz 22 različita moda, tako da će fotografije snimljene ovim mobitelom uvijek izgledati savršeno.

Smartphone kao generator umjetnosti

Nije tajna da urbani kreativci koriste mobitele kojima dokumentiraju svijet oko sebe, uključujući i street umjetnost i uz njihovu pomoć pohranjuju nebrojene fotografije i videa. Također, ovo je generacija koja je stalno u kontaktu s drugim ljudima putem društvenih mreža. Stoga ne čudi da stalno tragaju za uređajima koji imaju veliku memoriju i izdržljivu bateriju.

Foto: Promo

P Smart 2019 osmišljen je kako bi olakšao svakodnevne naporne i dugotrajne aktivnosti. No kako to postiže? Ovaj uređaj tvornički dolazi sa 64 GB interne memorije, a također podržava do 512 GB proširive memorije. Kombinira unutarnju i vanjsku pohranu kapaciteta, ima više prostora za pohranu nego neka prijenosna računala na današnjem tržištu. S tim prostorom za pohranu, korisnici mogu lako snimiti svoje fotografije i dokumente s njima gdje god išli.

Osim toga, baterija od 3400 mAh osigurava cjelodnevno trajanje njezinog kapaciteta. Prema rezultatima Huaweijevih internih testova, baterija podržava do 10 sati pregledavanja interneta na 4G mreži te čak do 18 sati neprekidne reprodukcije videozapisa i 96 sati reprodukcije glazbe.

Uživaj u dijeljenju umjetnosti

Kroz svoja djela umjetnici usmjeravaju našu pozornost na desetke važnih tema.

To je ono kada šečete ulicom, zaustavite se te snimite profesionalnu fotografiju te je podijelite na mrežama kako biste dočarali impuls svoga grada s nadom da će i drugi primijetiti skrivene ljepote često skrivene u gužvi i užurbanom dnevnom ritmu.

