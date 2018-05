Objavili popis najpopularnijih lozinki: 'To je opasna praksa'

Više od 61 milijuna lozinki analizirala je tvrtka Dashline u suradnji s američkim sveučilištem Virginia Tech, a rezultati su pokazali neke zabrinjavajuće navike.

- Ljudima je teško zapamtiti jedinstvene lozinke za sve profile koje prosječna osoba ima. Stoga je neizbježno da ljudi upotrebljavaju iste ili blago izmijenjene lozinke, što je opasna praksa - kaže dr. Gang Wang, profesor sa Sveučilišta Virginia Tech.

Lozinke su prikupljene iz javno dostupnih datoteka u siječnju 2017. godine, a rezultati su objavljeni jučer na blogu Dashlanea, tvrtke koja inače ima svoju aplikaciju za upravljanje lozinkama.

Jedan od načina do kojih ljudi dolaze do lozinki je i najjednostavniji - takozvano "hodanje" po tipkovnici, kada pritišćemo niz tipki koje se nalaze jedna do druge, što rezultira ne baš idealnim lozinkama poput 123456, qwerty i slično. U trenutku odabira to se možda čini laganim rješenjem, ali ne isplati se ugrožavati financijske i osobne podatke zbog uštede nekoliko sekundi.

Zanimljiv trend je i odabir lozinki koje iskazuju ljubav ili mržnju, a u toj kategoriji najčešće su lozinke iloveyou (volimte), f*ckyou (j**ise), a**hole (š**čino), f*ckoff (odj***) i iloveme (volimse).

Ljudi također upotrebljavaju i nazive popularnih brendova, od slatkiša preko društvenih mreža do automobila. Na prvom mjestu je myspace, a slijede mustang, linkedin, ferrari i playboy. Tu su i nazivi iz popularne kulture (superman, pokemon, slipknot, starwars i metallica) i nazivi velikih nogometnih klubova: liverpool, chelsea, arsenal, barcelona i manchester.

Kako biste izbjegli ovakve zamke, u Dashlaneu pružaju nekoliko savjeta za odabir dobre lozinke:

- Koristite jedinstvenu lozinku za svaki internetski račun

- Odabirite lozinke koje su duže od minimalnih osam znakova, i to s mješavinom velikih i malih slova, brojki te posebnih simbola

- Izbjegavajte lozinke koje sadrže uobičajene izraze ili imena

- Koristite upravitelj lozinki kako biste stvarali i vodili računa o svojim lozinkama

- Nikad ne koristite neosiguranu Wi-Fi vezu.

