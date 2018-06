Novo ažuriranje iOS-a razljutilo korisnike: Baterija mi "curi" nevjerojatnom brzinom, aplikacije se ruše

Još jedno u nizu ažuriranja iOS-a izazvalo je veliko nezadovoljstvo među korisnicima Iphonea.

Kako to najčešće biva s novijim verzijama softvera, uz neka neznatna poboljšanja, jedna od glavnih "nuspojava" je veliko curenje baterije na koju pozivaju brojni nezadovoljni korisnici. Korisnici Iphonea imaju i ogromnih problema s korištenjem Messenger aplikacije koja se doslovno "ruši" nakon nekoliko sekundi korištenja.

"Najnoviji update iOS-a 11.4 ubija moju bateriju. Mobitel nisam uopće koristila pet sati, a baterija je pala sa 100 posto na 50", "Napravila sam veliku pogrešku s preuzimanjem posljenje verzije iOS-a. Ubija mi bateriju, a mobitel mi se konstantno gasi", "Iphone korisnici: Je li vaša baterija umire nevjerojatnom brzinom? Ne mogu koristiti svoj mobitel niti 30 minuta bez da se barem jednom ugasi. Ovo s***e mi se događa od najnovijeg iOS ažuriranja", "Mrzim ovaj 11.4 update. Moja baterija nevjerojatnom brzinom padne sa 100 posto na nulu", samo su neki od komentara nezadovoljnih korisnika.

