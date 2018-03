Nova doza omiljene gamerske sapunice sada i na diskovima

Otkako je u lipnju izašla prva epizoda Life is Strange: Before The Storm, fanovi diljem svijeta jedva su čekali doznati kakav je zapravo bio odnos njezinih protagonistica Chloe i Rachel, između kojih su od početka frcale iskre suptilne homoerotike. Da podsjetimo, riječ je o novoj sezoni iznimno popularne grafičke avanture Life is Strange koja je prije tri godine zaludila poklonike žanra.

Ona se ne igra mahnitim trčanjem kroz prostor, nego biranjem smjera u kojem će se razvijati dijalozi među likovima, a samim time i dinamika njihovih odnosa.

Svi koji nisu iskoristili mogućnost kupnje digitalnih kodova, sada mogu pronaći fizička izdanja ove igre za Playstation 4, PC i Xbox One.

Povratak na početak

Kao što i sam naslov sugerira, nove epizode kronološki su smještene tri godine prije famozne oluje iz prve sezone, u vrijeme mlađe, još uvijek smeđokose Chloe koja se tek navikava na drukčije obiteljske okolnosti, mamina novog dečka i sveprožimajuću tugu za poginulim ocem.

Prateći je u (za početak) malim izazovima njezine svakodnevice, upoznajemo autodestruktivnu i duboko nesretnu tinejdžericu koja spas od životnih okolnosti pronalazi u porocima, a zatim na iznenađenje svih, i u druženju s popularnom Rachel. Nakon što u jednoj od njihovih avantura Rachel zapali šumu i ugrozi grad, Chloe će otkriti da i naizgled savršena miljenica škole u sebi nosi bol koja će ih dodatno zbližiti...

Ako vam sve ovo pomalo zvuči kao teen sapunica, nećemo vas lagati, ona to i jest, ali naporno melodramatična priča ubrzo počinje ozbiljno udarati na emocije igrača, čak lakše i prirodnije nego u prvom nastavku serijala.

Razrada likova i duge dijaloške sekvencije gotovo da brišu granice između interaktivnog animiranog filma i videoigre – kontroler u ruci osvijestit ćete tek u dijelovima u kojima trebate upravljati kretanjem likova, jer dinamika prostora sasvim očito nije bila u primarnom fokusu developera.

Priča u prvom planu

Narativ je, s druge strane, i te kako detaljno razrađen. Dok je tinejdžerski svijet Life is Strange: Before The Storm u prvoj epizodi nove sezone još uvijek bio poprilično stereotipan i prvoloptaški, on se do kraja treće epizode kvalitetno razvija te uspijeva emocionalno angažirati igrača, pri čemu na dobno primjeren način obrađuje teške teme poput gubitka roditelja, posvojenja ili LGBT ljubavi.

Ovo je avantura u kojoj (sada već dokazano) ne uživaju samo tinejdžerice kojima je namijenjena, nego i odrasli gameri oba spola i općenito svatko tko njezinim junakinjama odluči dati pravu priliku. Bez želje da pokvarimo iznenađenje, onima koji su priču pratili od početka moramo poručiti: ako vam je kraj Life is Strange teško pao, nakon Before the Storm još ćete teže gledati na njega.