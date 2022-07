Nokijina 'zmijica' ima 25 godina – igra koja nas je prikovala za mobitele

Svatko tko je imao Nokiju 6610, ili barem legendarnu 3310, sasvim sigurno je barem jednom odigrao "zmijicu". Popularnu igricu igrali su ljudi dok su čekali u redovima, tramvaje, u slobodno vrijeme, a moglo je se igrati uvijek jer je jednostavno bila toliko zarazna.

Rekli bismo da Nokijini inženjeri doista nisu znali što su zapravo napravili. Prije "zmijice" pojam igranja na mobitelu (da, tada još mobitelu, jer smartfon će se kao pojam i kao uređaj pojaviti dosta kasnije) bio je gotovo nepoznat. Svodio bi se uglavnom na Tetris koji je do tada već bio dosadio, a ondašnji ekrani bili su i za njega puno premali. U nedjelju je Snake, odnosno "zmijica", navršila 25 godina.

O megapopularnoj igrici pisao je čak i Forbes. Prije dvije godine opisano je u tekstu kako je Nokijina igrica ljude držala prikovanima za ekran daleko prije Candy Crusha i sličnih današnjih drangulija u kojima je moguće igrati nogomet, tenis, voziti i pucati iz tenka i slično. I kladimo se da niti jedna od tih igara nema nivo adiktivnosti kao 'zmijica'. A stvar je bila krajnje jednostavna.

Taneli Armanto programirao je igricu u kojoj zmiju, koja se stalno kreće, morate držati nahranjenom ganjajući "high score". I to je to. Neprestano kretanje i želja da se bude najbolji bilo je sasvim dovoljno da gomilu korisnika Nokije 3310 i kasnijih modela drži prikovanima i kada im mobitel zapravo nije trebao. Činjenica da je dolazila predinstalirana s telefonom, da se "zmijicom" vrlo lako upravljalo, što je pridonosilo frustraciji kada biste izgubili, učinili su jednostavnu igricu tako popularnom. Ako biste izgubili, bilo je to protiv samih sebe pa ste se igri uvijek vraćali.

Ono što je posebno interesantno jest da "zmijica" zapravo nije original. Nešto slično postojalo je već 1976. kao igrica za ondašnja računala koju je napravila kompanija Gremlin Interactive. I to za dva igrača, ali po sličnom konceptu. I legenda ne umire, jer sada samo na App Storeu možete pronaći više od 420 igara Snake.

