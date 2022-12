Nitko ne može posjedovati metaverzum: potrebna nam je suradnja da bismo ga izgradili

Bilo je mnogo hypea – i zabune – o metaverzumu. Što je? Kada dolazi? Tko će ga posjedovati?

Kao ljudi koji grade fizičku infrastrukturu kako bi digitalna iskustva oživjela, u Nokia Bell Labsu više od desetljeća istražujemo temeljne tehnologije metaverzuma. Naši stručnjaci vjeruju da pojava metaverzuma neće ovisiti o jednom uređaju ili hardverskoj stavci. Prije će to biti spajanje – i evolucija – komplementarnih tehnologija, uključujući računalstvo u oblaku i edge computing, umjetnu inteligenciju (AI), blockchain, internet stvari, virtualnu stvarnost (VR), proširenu stvarnost (AR) i digitalne blizance. Naše mišljenje u Nokiji je da će se metaverzum razviti iz dva šira trenda prema digitalno-fizičkoj fuziji, kao i prema metodama i tehnologijama koje se mogu primijeniti za poboljšanje osjeta, djelovanja ili kognitivnih sposobnosti ljudi.. I da će do 2030. godine svaka fizička stvar koju ima smisla povezati biti povezana. Vjerujemo da će metaverzum s vremenom dotaknuti svaki aspekt našeg radnog i društvenog života, toliko da nijedna tvrtka ne može dizajnirati i izgraditi sve potrebne elemente. Nitko neće moći posjedovati metaverzum. Potrebna nam je suradnja kako bismo ga izgradili i osigurali da ostvari svoj puni potencijal. I samo da zakompliciramo stvari, neće postojati jedan metaverzum. Postojat će tri glavna metaverzuma: potrošački, poduzetnički i industrijski.

Dok je većina pozornosti bila usmjerena na igranje i zabavu unutar potrošačkog metaverzuma, stvarna vrijednost leži u metaverzumu Enterprise i Industrial gdje imamo priliku stvoriti i skalirati rješenja za velike globalne izazove kao što su energija, klima, produktivnost, rast i uključenost.

Dopustite mi da ilustriram razlike između metaverzuma uz pomoć Brooklynskog mosta. Svaki put kad prođem preko te newyorške znamenitosti, zadivim se podvigom inženjerstva koji je uključen. Ali kako biste pristupili projektiranju, izgradnji i održavanju mosta da danas počinjete?

Već je moguće stvoriti digitalnog blizanca – potpuno virtualizirani 3D prikaz – fizičkog mosta do posljednjeg detalja. To bi vam omogućilo da nacrtate životni ciklus mosta od početka do 50 ili čak 100 godina u budućnosti.

Možete predvidjeti protok prometa od ponedjeljka ujutro do nedjelje navečer. Možete modelirati što bi se dogodilo ako biste traku za vozila zamijenili biciklističkom stazom ili čak dvjema ili trima biciklističkim stazama. Također možete predvidjeti što bi se dogodilo s mostom da uragan koji se događa jednom u stoljeću pogodi grad.

Enterprise metaverse omogućit će vam da okupite sve različite igrače, gdje god se nalazili u svijetu, kako biste vidjeli i komunicirali s ovim virtualnim mostom za sveobuhvatnu suradnju i zajednički dizajn.

Veliki dijelovi mosta bili bi montažni, izvan lokacije, u tvornicama koje koriste autonomne sustave pokretane umjetnom inteligencijom koji rade unutar industrijskog metaverzuma. Industrijski metaverzum također bi omogućio građevinskim ekipama da rade brže i sigurnije putem daljinski upravljanih robota i egzoskeleta, uz prednosti AR i VR alata i podataka u stvarnom vremenu o promjenjivim uvjetima okoline.

Gradnja Brooklynskog mosta iz 19. stoljeća trajala je 14 godina, a najmanje 20 ljudi poginulo je gradeći ga.

U 21. stoljeću moglo bi se završiti za manje od trećine vremena, a cilj bi bio nula smrtnih slučajeva. Nakon što se most izgradi, metaverzum bi također pomogao u održavanju. Što ako bismo mogli staviti senzore u svaki kabel, na svaku točku naprezanja, tako da vlasti imaju podatke u stvarnom vremenu o prometu, vremenu, nosivosti i koroziji?

To bi im omogućilo brže otkrivanje problema i otklanjanje kvarova. Ciljano, prediktivno održavanje za spašavanje života. A s većim napretkom u robotici i tehnologiji bespilotnih letjelica, nećete morati stavljati čovjeka na uže da popravi kvar, na kraju ćete sve to moći učiniti na daljinu. Svaka radnja u digitalnom svijetu imat će učinak u fizičkom svijetu – i obrnuto. To je odredišna točka za sva tri metaverzuma. Ali da bismo došli do toga, potrebni su nam i tehnologija i pravi poslovni pristup. U Nokiji već postavljamo temelje s mrežama spremnim za budućnost koje mogu zadovoljiti potrebe performansi metaverzuma – i digitalnog svijeta šire – bez kompromisa u pogledu sigurnosti ili pouzdanosti. I želimo izgraditi prednost suradnje dovođenjem više igrača u digitalni ekosustav u kojem možemo stvoriti više rješenja i više vrijednosti za sve uključene.

Kako je svijet prelazio s 3G na 4G, vidjeli smo kako su tehnološke novonastale tvrtke osnovane u garažama postale neke od najvrjednijih tvrtki na svijetu. Ali dok prelazimo iz doba 5G u doba 6G, dok digitalizacija dolazi u svaku industriju, a digitalno-fizička fuzija dotiče svaki aspekt naših života, nijedna se tvrtka ne može nadati da će stvoriti ili posjedovati sve potrebne elemente. Nitko ne može posjedovati metaverzum: potrebna nam je suradnja da bismo ga izgradili.

O autoru

Pekka Lundmark, predsjednik i izvršni direktor Nokije od kolovoza 2020. Za Nokiju je radio između 1990. i 2000., a potom je krenuo na 20-godišnje putovanje kroz sektore tehnologije, energije, proizvodnje, strojeva, maloprodaje i financija te se vratio na čelo Nokije. Ovo široko iskustvo daje mu uvid u nove tehnologije i tehnike koje će biti u središtu industrije 4.0.