Netflix prestao gubiti korisnike, 'Stanger Things' i ' Dahmer' uvelike pomogli njihovu zadržavanju

Netflix je prestao gubiti korisnike, dapače u razdoblju od srpnja do rujna svojoj bazi pretplatnika dodao je 2,4 milijuna kućanstava, izvijestili su iz Netflixa. Time su poništeni gubici koje je ova streaming platforma pretrpjela u prvoj polovici godine nakon podizanja cijena na ključnim tržištima. Hitovi kao što su Stranger Things i Monster: The Jeffrey Dahmer Story uvelike su pomogli privući gledatelje.

"Nakon izazovnog prvog dijela godine, vjerujemo da smo na putu ponovnog ubrzanja rasta", stoji u u pismu ulagačima. U Netflixu očekuju dolazak novih pretplatnika u narednim mjesecima. Usto uvode brojne promjene, uključujući pokretanje jeftinije opcije pretplate s uključenim oglasima već od sljedećeg mjeseca. Nove naknade usmjerene na ljude koji dijele svoje račune, već se testiraju u dijelovima Latinske Amerike, a počet će se šire primjenjivati ​​početkom 2023., najavljuju iz Netflixa, a usto su najavili da su omogućili i prijenos korisničkih profila zajedno s poviješću gledanja i preferencijama na nove račune.

Analitičari kažu da bi promjene trebale pomoći tvrtki da održi bazu korisnika, premda mnogi i dalje sumnjaju da Netflix ima mnogo prostora za rast, posebno na ključnim tržištima kao što je SAD,

Novi korisnici u azijsko-pacifičkoj regiji potaknuli su rast u posljednjem tromjesečju, te je sada ukupni broj pretplatnika u toj regiji veći od 223 milijuna.

Na Netflix trenutno otpada više od 8 posto ukupnog vremena gledanja videa u Ujedinjenom Kraljevstvu i 7,6 posto vremena gledanja TV-a u SAD-u, stoji u izvješću Netflixa. To je isto što i YouTube u SAD-u, ali daleko ispred rivala kao što su Amazon i Disney.

Netflixove serije, poput Cobra Kai, Stranger Things i The Crown, također nastavljaju dominirati popisima najpopularnijih serija za streaming.

Podsjetimo, nakon procvata tijekom pandemije, Netflix se borio s privlačenjem novih korisnika - i održavanjem lojalnosti postojećih, te ujedno i s vrlo jakom konkurencijom poput YouTubea, Apple TV-a, HBO Maxa, Amazona Prime i Disney +. Dionice Netflixa znatno su pale ove godine, što je natjeralo tvrtku na smanjenje broja radnih mjesta i preispitivanje temeljnih načela svog poslovanja, poput oglašavanja i odugovlačenja s izdavanjem hit serija, poput Stranger Thingsa, čija je posljednja sezona objavljena u dvije serije. Dionice Netflixa skočile su više do 14 posto, nakon objave.