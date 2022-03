Netflix planira ukinuti dijeljenje lozinki: Uvest će dodatnu naplatu, korisnici nezadovoljni

Jedna od najpoznatijih streaming platformi, Netflix, testira nove značajke koje bi trebale omogućiti dijeljenje jednog korisničkog računa izvan kućanstva. S obzirom na to da mnogi korisnici već dijele svoje korisničke račune i lozinke kako bi omogućili gledanje sadržaja i osobama izvan svog kućanstva, najnovija odluka američke tvrtke možda će ih potaknuti da svoje pretplate otkažu zbog porasta cijena.

- Uvijek smo olakšavali ljudima koji žive zajedno da dijele svoj Netflix račun, uz značajke kao što su zasebni profili i višestruki streamovi u našim Standardnim i Premium planovima. Iako iznimno popularni, također su stvorili određenu zbrku oko toga kada i kako se Netflix može dijeliti. Kao rezultat toga, računi se dijele između kućanstava, što utječe na našu sposobnost ulaganja u sjajne nove sadržaje za naše članove - objavili su iz Netflixa te otkrili što planiraju uvesti te gdje će promjene prvo implementirati.

- Proteklu godinu radili smo na načinima da omogućimo jednostavno i sigurno dijeljenje izvan kućanstva, uz nešto više plaćanje - naveli su iz Netflixa te dodali kako će tijekom sljedećih nekoliko tjedana pokrenuti i testirati dvije nove značajke za Čile, Kostariku i Peru.

Prva će opcija biti "Dodajte dodatnog člana". Kako pojašnjavaju, na Standard i Premium paket moći će se dodati podračuni za do dvije osobe s kojima se ne dijeli kućanstvo. Svaka će osoba dobiti svih profil, personalizirane preporuke, prijavu i lozinku. Što se tiče cijene, nadoplata će biti oko 20 kuna po osobi.

Druga opcija, "Prijenos profila na novi račun", omogućit će osobama koje dijele svoj račun da prenesu podatke o profilu bilo na novi račun ili podračun dodatnog člana. Na taj će se način očuvati povijest gledanja, popis sadržaja te personalizirane preporuke.

- Svjesni smo da ljudi imaju mnogo izbora za zabavu, stoga želimo osigurati da sve nove značajke budu fleksibilne i korisne za članove čije pretplate financiraju sve naše sjajne sadržaje - zaključili su iz Netflixa te naglasili kako se promjene neće mijenjati nigdje u svijetu dok se ne usavrše u tri spomenute zemlje.

Netflixov potez, sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, većini korisnika nije se svidio te navode kako bi ih implementacija odluke mogla potaknuti da u potpunosti otkažu svoje pretplate.

- Zašto bismo ja i moja djevojka plaćali još više samo zato što svoje serije ponekad gledamo kod nje, a ne kod mene? Pokušajte popraviti svoj raspon sadržaja ako želite više novca i prestanite biti pohlepni… Možda je vrijeme da kažemo zbogom Netflixu i pozdravimo više drugih streaming servisa - jedan je od komentara s Twittera.

Brojni korisnici, naime, već dijele svoje korisničke račune s osobama izvan svog kućanstva, jednako kao i s onima s kojima žive. Netflixova nova odluka tako im ne bi uvelike promijenila mogućnost gledanja sadržaja, nego bi samo označavala dodatni trošak.

- Netflix će izgubiti puno korisnika ako stvarno ukinu dijeljenje lozinku. Kao da tvrtka želi propasti - ustvrdio je drugi korisnik Twittera. Mnogi dijele njegovo mišljenje.

@netflix is going to lose a lot of customers if they really crack down on password sharing. It’s like this company wants to go downhill.