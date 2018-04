Nesigurni ste i nemate samopouzdanja? Ova tvrtka traži baš takve radnike

Viktor Marohnić, osnivač poznate zagrebačke agencije Five, na svom je Facebook profilu objavio neobičan oglas za posao u kojem traži 'nesigurne' osobe.

On kaže kako u zadnje vrijeme na razgovore za posao često dolaze osobe koje su 'jako pune sebe i vrlo sigurne u odluke koje donose na svom poslu da im je to manje više svima postao “red flag” i uglavnom se brzo ohlade od takvog kandidata'.

Zbog toga su počeli tražiti osobe koje su 'nesigurne i nemaju samopouzdanja', a njegov oglas prenosimo u cijelosti:

"Zapošljavamo nesigurne!

Nije šala, nego oglas za posao.

Naime, u zadnje vrijeme intervjuiramo jako puno ljudi za neke bitne pozicije u firmi tipa Senior UX Designera ili Product Managera i primijetili smo da kad nam dođe osoba koja je jako puna sebe i vrlo sigurna u odluke koje donosi na svom poslu da nam je to manje više svima postao “red flag” i uglavnom se brzo ohladimo od takvog kandidata.

Što to onda znači pitamo se? Da li tražimo ljude koji su “nesigurni”, ne znaju što rade, nemaju samopouzdanja itd? Shvatili smo da je zapravo to baš tako. Tražimo ljude koji nisu sigurni u svoje odluke, preispituju stalno svoje znanje, ne misle da znaju baš sve. To je kultura FIVE-a po kojoj već godinama odgajamo naše zaposlenike. Želimo da budu skromni, nikad bahati, da budu svjesni da naši klijenti znaju puno, puno više o svom poslu i svojoj domeni nego mi, te da uvijek moramo jako puno učiti ako želimo razumjeti njihove probleme i motivacije.

Tako da ako bi tvoji odgovori na recimo ovakva i slična pitanja dolje bila na tom tragu, možda si pravi čovjek za FIVE.

Koje je trenutno najbolje craft pivo? -> Zar stvarno mora baš jedno biti najbolje, svi rade fora stvari, ne usuđujem se tako nešto izgovoriti

Da li je XYZ najperspektivniji hrvatski startup? -> Vrlo je teško, zapravo nemoguće, iz medija shvatiti koji je njihov poslovni model i koja im je strategija tako da zapravo kad se sve skupa zbroji znam jako malo o njima.

Shvaćate poantu. Ispeci pa reci…

Trenutna pozicija Product designera u FIVEu čeka ljude koji su ekstremno motivirani učiti, ići u dubinu i proučiti detaljno posao svakog našeg klijenta. Klijenti FIVE-a su redom veliki brandovi koji nas traže da im riješimo poslovne probleme i stvorimo poslovne modele koji generiraju milijune dolara prihoda. Mi u FIVEu tim problemima pristupamo kao totalni početnici, znajući da znamo jako malo i da je pred nama puno učenja. To je uvijek bio naš pristup i jedna od ključnih karakteristika zbog koje smo izgradili FIVE u jednu od vodećih agencija.

Za neke ljude možda malo kontraintuitivno, ali taj pristup za nas radi, kao sto se i vidi iz naših financijskih reporta i prosječnih plaća koje plaćamo našim ljudima.

Javite se. Čekamo vas. Potražite oglas na našem sajtu ili se slobodno javite ovdje na DM."