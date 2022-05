Jedna od najbrže rastućih IT tvrtki u Hrvatskoj širi biznis: Nema razlike radite li u New Yorku ili u Zagrebu

Microblink je u ovom trenutku jedna od najbrže rastućih IT tvrtki u nas. Kako je nedavno objavljeno na tiskovnoj konferenciji, u posljednjih su godinu dana ondje udvostručili broj zaposlenih koji bi se uskoro mogao približiti i broju od pet stotina. Ništa previše čudno, jer tvrtka čiji je fokus na umjetnoj inteligenciji razvila je proizvode koje koristi više od 100 milijuna ljudi u više od 60 zemalja svijeta.



Njihov se softver koristi pri kupovini oko tri milijarde proizvoda godišnje, a u Americi se oko 10 posto svih računa odskenira upravo uz pomoć Microblinkovih rješenja. Riječ je, dakle, o nešto drukčijem IT-ju, što je već dovoljan izazov, no zagrebačka tvrtka koja ima ured i u New Yorku, nudi i druge razloge kojima se potiče ovakav rast broja djelatnika. Također, tu je i mogućnost da na neko vrijeme kolege iz Zagreba svoj ured zamijene za onaj u New Yorku i obrnuto. Četvero smo ‘microblinkovaca’ postavili nekoliko pitanja o Microblinku i poslu kojim se u toj tvrtki bave.