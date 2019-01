Nema nade za zatucani okrug Hope

U svijetu u kojem crvene šilterice s natpisom Make America Great Again među manjinama SAD-a izazivaju sličnu nelagodu kao bijele kukuljice Ku Klux Klana prije pola stoljeća, u zemlji u kojoj se automatsko oružje doslovno može kupiti u supermarketu, a vjerska tumačenja povijesti sve češće zamjenjuju teoriju evolucije, igra Far Cry 5 smještena u zatucani američki okrug Hope djelovala je manje kao distopija, a više kao fiktivna interpretacija sasvim opipljive stvarnosti.

Izlazak iz skloništa

Radilo se ujedno i o velikom iskoraku te iznimno popularne franšize pa prvi put nismo skakutali egzotičnim lokacijama (ili prapoviješću kao u očajnom spin-offu Far Cry Primal), nego smo se protiv neprijatelja borili na zapadnjacima dobro poznatom terenu američke savezne države Montane koju je zaposjeo naoružani kult Eden’s Gate predvođen karizmatičnim “ocem” Josephom Seedom i njegovom obitelji.

Sve su to okolnosti koje su pridonijele velikoj popularnosti petog nastavka Far Crya, jednog od najboljih naslova koje smo imali prilike igrati prošle godine.

Ne čudi zato veliko uzbuđenje koje se diže oko najnovijeg spin-offa te igre, čija je premijera najavljena za sredinu veljače. Far Cry: New Dawn bit će smješten u postapokaliptičnu budućnost, u kojoj ljudi tek izlaze iz skloništa u kojima su neki od njih proveli cijeli život, a na površini ih čeka iluzija raja koja će se ubrzo pretvoriti u pakao. Sudeći prema dosad dostupnim materijalima, glavni antagonisti bit će motorizirana banda Highwaymen koju vode dvije sestre, Afroamerikanke Mickey i Lou. Njihovi napadi građane će natjerati na oportuni savez s preživjelim kultom Josepha Seeda, usprkos svijesti da bi Eden’s Gate dugoročno mogao prouzročiti još više zla nego cestovni banditi nasilnih sestara.

Utjeha nakon Fallouta 76

U svjetlu potpune propasti dugoočekivanog nastavka kultne igre Fallout, možda se dogodi da upravo Far Cry: New Dawn postane apokaliptični bombon kojim ćemo se sladiti u 2019. godini. I to u šarenom pakiranju kakvo nam je naznačeno u arkadnim podigrama petog Far Crya.

