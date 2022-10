Iz Twittera poručuju: Ne vjerujemo Elonu Musku, tražimo svoj dan na sudu

Ipak nije gotovo, saga oko preuzimanja Twittera se nastavlja. Naime, nakon što je milijarder Elon Musk kazao da namjerava završiti kupnju Twittera do kraja mjeseca, iz Twittera su poručili da "ne žele prihvatiti da kao odgovor". Traže da se posao potvrdi na sudu jer ne vjeruju Musku da će uistinu odraditi započeto, točnije isplatiti dioničare, već smatraju da bi ponovno mogao odugovlačiti cijeli postupak.

Ponovimo: Musk je u travnju dao ponudu za kupnju Twittera vrijednu 44 milijarde dolara, potom je od posla odustao. Twitter ga je tužio tražeći da realizira ponuđeno. Musk je tik uooči suđenja izjavio da će ipak kupiti Twitter i da suđenje nije potrebno. No, Twitter više ne vjeruje u provedbu posla i želi da sud presudi da Musk mora kupiti Twitter. Povjerenje je nestalo.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS FILE PHOTO: SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk smiles at the E3 gaming convention in Los Angeles, California, U.S., June 13, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo Photo: MIKE BLAKE/REUTERS

U vlastitom sudskom zahtjevu iz Twittera su poručili da se protivi suspenziji parnice, nazvavši takav potez "pozivom na daljnje zlo i odugovlačenje". Rekli su da ne vjeruju Muskovim obećanjima, napominjući da je jedna banka koja je pomogla u financiranju posla posvjedočila ovaj tjedan da nije primila nikakvu obavijest od Muska o nastavku plana za kupnju Twittera.

"Dok se Musk ne obveže zatvoriti posao, Twitter ima pravo na svoj dan na sudu."

Musk je trebao biti ispitan ovaj tjedan u sklopu priprema za suđenje koje je trebalo početi 17. listopada. Suđenje je sada odgođeno za 28. listopada kako bi se ipak omogućilo sklapanje posla izvan sudnice, navodi se u sudskom podnesku. Dionice Twittera završile su dan u padu za više od 3 posto, usred sumnje ulagača da će dogovor uspjeti.

