Nakon sedam godina tajanstvenog razvoja prvi uređaj je na tržištu

Magic Leap, startup koji je bio obavijen tajnovitošću, konačno je izbacio na tržište svoj prvi uređaj za proširenu ili miješanu stvarnost. Ili, kako ga sami opisuju, radi se o laganom nosivom računalu koje obogaćuje vaše iskustvo u stvarnom svijetu digitalnim sadržajem, i to u svim područjima, od trgovine i zabave do komunikacije i produktivnosti.

Sedam godina čekalo se da startup Magic Leap proizvode prvi proizvod. Mnogi su u međuvremenu izbacili svoje uređaje za virtualnu, proširenu i miješanu stvarnost. Tu je sada Facebookov Oculus Rift, Microsoftov Hololens, HTC-ov Vive VR, Samsungove naočale Gear VR, Googleove naočale... sve su to različiti i različito uspješni proizvodi koji su na tržištu, no nijedan nije osvojio mainstream tržište niti ostvario veći uspjeh.

Stigao na tržište

Iz Magic Leapa su najavljivali, radili, objašnjavali dio po dio tehnologije na koju su usmjereni, no trebalo im je sedam godina da uistinu na tržište izbace proizvod. U prosincu lani prvi su put pokazali uređaj od kojeg se puno očekuje, a tek od proteklog tjedna uređaj je na tržištu. No ni oni neće osvojiti mainstream publiku niti je njihov proizvod zamišljen da ostvari profit. Naime, Magic Leap One Creator Edition namijenjen je tek developerima i svim onim kreativcima koji su sposobni stvoriti sadržaj, softver i dodatno ga razviti.

Magic Leap osnovao je 2011. Rony Abovitz, američki poduzetnik koji je i sada na njegovu čelu. Kako sami sebe opisuju, oni su tehnološka tvrtka koja radi na izgradnji sljedeće računalne platforme. U prve tri godine uspjeli su zaštititi niz patenata, a tada je krenula i priča da su usmjereni na neke ozbiljne i inovativne projekte. No, unatoč tomu, proizvod tvrtke nikako nije dolazio. Ipak, investitori su se pojavili, i to ne bilo kakvi, već mahom moćne i respektabilne kompanija poput Alphabeta, Alibabe, J.P. Morgana. Činjenica da je Googleov prvi čovjek Sundar Pichai sjedi u njihovu upravnom odboru dodatno pridonosi činjenici da je vjera u znanje i mogućnosti Magic Leapa bila velika još 2014., kada je plasirana prva Googleova investicija.

Cijena – 15.000 kuna

I unatoč tajnovitosti garniranoj glasinama kako postoje problemi u tvrtki, kako kasne s razvojem tehnologije, investitori ih nisu napuštali i do sada je Magic Leap uspio prikupiti 2,44 milijarde dolara investicija. Sada napokon ima proizvod na tržištu. Naočale za proširenu stvarnost nazvane Magic Leap One Creator Edition, namijenjene programerima, koštaju 2295 dolara ili 15 tisuća kuna. Uređaj se sastoji od naočala Lightwear koje su opremljene senzorima i kamerama, malog, ali snažnog računala Lightpack te bežičnog kontrolera nazvanog Control. Senzori na naočalama mogu prepoznati okolinu u kojoj se korisnik nalazi – zidove, površine i druge fizičke objekte.

Bazirane su na tzv. Digital Lighfield tehnologiji koja, kako tvrde u Magic Leapu, “generira digitalno svjetlo različite dubine i realno se stapa s prirodnim svjetlom kako bi prikazala živopisne digitalne objekte u stvarnom svijetu”. Sustav funkcionira tako da stvara promijenjenu, odnosno proširenu verziju prostora oko sebe te u stvarnom prostoru stvara iluziju 3D modela koji mogu biti bilo kakve veličine ili na bilo kojoj udaljenosti. Kako će Magic Leapov uređaj, za koji tvrde da je stvoren od početka do kraja i temeljen na njihovoj vlastitoj tehnologiji, proći na tržištu, tek treba vidjeti jer prvi su na redu developeri, a potom i pravi korisnici. Nadamo se samo da nećemo na to čekati sljedećih sedam godina.

