Najveći dron na svijetu slat će satelite u orbitu

Izgleda da prolazi vrijeme dugih priprema za lansiranje, pa odustajanja zbog lošeg vremena i na kraju krajeva uzaludnog trošenja novca za postavljanje običnog satelita u Zemljinu orbitu. Kažemo ‘običnog’ jer danas po orbiti kruži gomila umjetnih satelita različitih namjena – meteoroloških, komunikacijskih, dakako i vojnih. Izgleda da će se dosadašnja procedura postavljanja satelita u orbitu promijeniti. Američki startup Aevum predstavio je prvi dron čija je namjena upravo ta, postavljanje satelita u orbitu. Taj RAVN-X je robotizirani dron koji funkcionira, dakle, bez pilota, ali i bez posebnog uzletišta, koristeći standardnu avionsku pistu. Prva je misija novog drona planirana za 2021. godinu kada će se nakon testiranja obaviti prvi let za račun američkog Space Forcea.

Northrop i Virgin

Aevum navodi kako već ima ugovore u vrijednosti od milijardu dolara. Ali i da osnovna ideja nije isključivo se vezati za vojne svrhe, već prvenstveno za znanstvene. Kako kaže Jay Skylus, osnivač i direktor Aevuma, “pomoć znanstvenicima je razlog zbog kojega svakog jutra ustaje iz kreveta”. Kako neki mediji navode, RAVN-X trenutačno je najveći dron na svijetu, dugačak otprilike kao dva školska autobusa, nalik je kakvom mješancu rakete i ptice. Nakon što uzleti s piste, penje se na visinu između 10 i 20 km te u određenom trenutku otpušta malu raketu koja mu je pričvršćena na trup. Ta raketa nosi satelit. Nakon otpuštanja usmjerava se prema svemiru gdje ostavlja satelit mase 100 do 500 kg u orbiti. Raketa nakon toga izgara u atmosferi.

Sustav je u cijelosti samostalan pa ne treba svu onu infrastrukturu kakva je inače potrebna za lansiranje satelita u orbitu. Ta prva misija koja će se obaviti za Space Force je postavljanje kompleta satelita u sklopu misije ASLON-45. Ta grupa satelita omogućit će kvalitetnije prepoznavanje prijetnji u realnom vremenu. Ujedno će to biti i prva satelitska misija Space Forcea, planirano je da dron uzleti s Cecil Spaceporta u Jacksonvilleu na Floridi. Jasno, Aevumu se ne može priznati prvenstvo u ovoj ideji. Sustav Pegasus tvrtke Northrop Grumman obavio je niz sličnih letova od 90-tih godina. No, izgleda da takvi primjeri nisu baš česti. Znanstveni časopis Science podsjetit će kako je Virgin Orbitov LauncherOne bio neuspješan u svojim pokušajima da postavi NASA-ine CubeSatove, majušne satelite od 10 kg u orbitu. Pokušat će još jednom do kraja godine. Međutim, jedna je bitna razlika između Aevuma i ove dvije ugledne kompanije.

Mjesta za pet tvrtki

Oni koriste letjelice kojima upravlja čovjek, a ne robotizirani dron kao što to čini ovaj startup, čime niz sustava potrebnih pilotu prestaje biti potreban. Jer, Pegasus je zapravo sustav koji je pričvršćen na trup modificiranog zrakoplova Lockheed Stargazer L-1011 ili čak bombardera B-52.

U vrijeme snažnog razvoja tehnologije radi što bržeg osvajanja svemira čini se kako se radi o pravoj tehnološkoj revoluciji, najjednostavnijem sustavu od svih dosadašnjih. No, isto je tako prilično sigurno kako Aevum neće dugo ostati sam u nišnom tržištu koje je započeo.

Na desetke sličnih startupa razvija slične dronove, no mjesta će biti možda za njih pet. Jako puno ovisi o uspjehu misija koje će Aevumov dron obavljati. Bude li uspješan, mogla bi uskoro biti riječ o vrlo profitabilnoj floti letjelica koje se može koristiti višekratno po iznimno povoljnoj cijeni. Usto, riječ je o pravom tehnološkom čudovištu dugačkom 24 metra, raspona krila od 18 metara te mase pri polijetanju od 25.000 kilograma.