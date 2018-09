Najveća Youtube zvijezda stiže u Zagreb

Na najveći regionalni YouTube spektakl 'Totalni JoomBoos' 21. listopada u Arenu Zagreb dolazi svjetska YouTube zvijezda KSI.

Nekad, ne nužno tako davno, kad bismo pričali o zvijezdama, obično bismo prvo spomenuli nekog uspješnog glumca, pjevačicu, redateljicu, modela. Danas, neke nove generacije poznaju neke sasvim drugačije zvijezde, youtubere koji stvaraju fora sadržaj na YouTubeu i tako privlače mase da ih redovito prate i obožavaju. Jedan od njih svakako je 25-godišnji KSI, najpopularniji britanski i jedan od najpopularnijih svjetskih youtubera koji, inače, 21. listopada stiže u Zagreb!

Njegovo je pravo ime Olajide William Olatunji, dolazi iz Londona gdje je i odrastao s roditeljima i bratom Dejijem, koji je također youtuber, a on sam se YouTubeom počeo baviti još 2008. godine. Godinu kasnije je otvorio kanal gdje ga danas prati skoro 20 milijuna ljudi. U početku se snimao kako igra razne igrice, što ga je i proslavilo, a onda se 2011. prebacio u glazbene vode. Prva pjesma koju je snimio je 'Heskey Time' koju je posvetio nogometašu Emileu Heskeyju i svim njegovim promašajima. Nakon toga je izbacio još nekoliko pjesama, ali ono što ga je vinulo u najviše zvijezde su amaterski boksački mečevi, u kojima se doslovno bori s ostalim youtuberima koje izaziva. Neki su čak išli toliko daleko i rekli kako je bolji promotor boksa od nekih profesionalnih boksača.

Foto: Promo

YouTube uspjeh, ipak, nije mu donio samo slavu i uspjeh, već i ogromnu zaradu, no njegovi roditelji, koji ga danas u potpunosti podržavaju, nisu baš bili sretni njegovim odabirom karijere na početku. KSI je jednom prilikom izjavio kako ne želi ići u školu jer je već kao srednjoškolac zarađivao tisuće funti od posla na YouTubeu i smatrao je da mu škola nije ni potrebna. Roditelji su, naravno, bili bijesni kad su čuli da se odlučio ispisati iz škole. "Rekli su mi da je to najgluplja stvar koju mogu napraviti i da ću si uništiti život. Danas su se, pak, potpuno promijenili. Čak i snimaju sa mnom i mojim bratom i potpuno razumiju to što radim", izjavio je svojedobno za Telegraph.

Iako voli skupe automobile, dobre tenisice i ekstravagantne kuće, ne troši novac samo na sebe. Svjestan je da je bogatstvo prolazno, zbog čega se uvijek trudi novac uložiti u ono što vrijedi. 2016. godine je, primjerice, dao novac zakladi koja pomaže mladima u zajednici, a isto tako često donira novac udrugama za borbu protiv raka. Svojim je roditeljima, pak, otplatio kuću u kojoj trenutno žive, a oni su neizmjerno zahvalni i zbog toga i zato što su ga, na kraju krajeva, ipak pustili da slijedi svoje snove. On je savršen dokaz da slava ne mora nužno pokvariti ljude, već da se iz toga može izvući i nešto plemenito i pametno.

A, sad ono najbolje. KSI ove godine stiže, ni više ni manje, nego kod nas u Zagreb, na najveći regionalni YouTube spektakl Totalni JoomBoos koji će se održati 21. listopada u Areni Zagreb. Ondje će se družiti s domaćim i regionalnim youtuberima koje je JoomBoos također pozvao da sudjeluju u ovom ogromnom spektaklu, a usput će odgovarati na najškakljivija pitanja koja će zanimati publiku, ispričati što ga je potaknulo da se krene baviti YouTubeom i kako mu se sviđa Zagreb. Svi koji žele doći upoznati ovu najveću svjetsku YouTube zvijezdu svoju ulaznicu za Totalni JoomBoos mogu nabaviti putem Entria i na njihovim prodajnim mjestima po cijeni od 99 kuna. Više informacija o eventu je na stranici Totalni.JoomBoos.hr