Nagrada za izniman doprinos u korištenju intelektualnog vlasništva

Svjetska organizacija za zaštitu intelektualnog vlasništva (WIPO – World Intelectual Property Organization) pokrenula je program nagrađivanja iznimnih malih i srednje velikih tvrtki koje su stvaranjem nekog novog oblika intelektualnog vlasništva ostvarile pozitivan učinak na život drugih ljudi i društvo, bilo u svojoj lokalnoj zajednici, bilo da je taj utjecaj prešao granice njihove matične zemlje. Program se zove WIPO Global Awards i svake godine će između onih koji se sami prijave nagraditi najbolje. Birati će ih ocjenjivačko vijeće sastavljeno od sedam međunarodnih stručnjaka za intelektualno vlasništvo, dizajn, žigove, autorsko i patentno pravo, iz cijelog svijeta.

Mjeri se i vještina komercijalizacije

WIPO Global Awards Program usmjeren je malim i srednje velikim tvrtkama u svim zemljama članicama te organizacije, kao izvoru kreativnosti i inovacija u svim industrijskim sektorima, na svim tržištima i u svim aspektima svakodnevnog života. Male i srednje velike tvrtke, koje u programu mogu sudjelovati besplatno, definirane su prema propozicijama Svjetske banke – to su sve tvrtke do 300 zaposlenih i s ukupno 15 milijuna dolara ukupnog godišnjeg prihoda. Osim pozitivnog utjecaja na zajednicu gledati će se i kako su nominirane tvrtke komercijalizirale intelektualno vlasništvo kojim raspolažu. To obuhvaća razumijevanje i sposobnost zaštite, upravljanja, komercijalizacije i korištenja intelektualnog vlasništva, odnosno kombinaciju navedenih elemenata, ali i posjedovanje druge neopipljive imovine (poput, primjerice, podataka), potrebne za ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Pet pobjednika