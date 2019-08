Nagrađeni uređaji: Ovo su najbolji gadgeti 2019/20.

Svake godine svjetska organizacija EISA nakon niza testiranja nagradi one najbolje u nizu kategorija od pametnih mobitela do pametnih televizora, ali i pametnih električnih vozila. Na glasanju se, ove godine okupilo šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje uređaje. na temelju vlastitog iskustva s obzirom na to da je uvjet glasanja i testiranje svih uređaja.

EISA je nastala 1982. kada su se glavni urednici pet europskih fotomagazina okupili kako bi prvi put izabrali "Kameru godine". Tada nisu znali da će, nekoliko godina poslije, njihov skup iznjedriti EISA-u, European Imaging and Sound Association (Europsko udruženje za sliku i zvuk). Ovaj povijesni trenutak dogodio se 1989. nakon što se još 10 fotomagazina priključilo grupi. *

Najbolji smartfon

Foto: Huawei

Postavkom s četiri kamere, Huawei je napravio još jedan impresivan korak u mobilnoj fotografiji. i osvojio titulu naj smarfona. Huawei P30 Pro je savršen pratitelj strastvenih fotografa.

Best Buy smartfon

Foto: Xiaomi

Uz kvalitetu izrade Xiaomi Redmi Note 7 donosi najbolju vrijednost za uložen novac. Njegova baterija od 4.000 mAh podržava munjevito brzu tehnologiju punjenja Quick Charge 4, a korisničko sučelje odlikuje se zadovoljavajućom brzinom odziva. Ukratko, Xiaomi Redmi Note 7 redefinira standarde u kategoriji pristupačnih uređaja.

Najnapredniji mobitel

Foto: OnePlus

Sastavljen isključivo od vrhunskog hardvera, OnePlus 7 Pro istinski pokazuje što je potrebno da bi se steklo priznanje za najnapredniji smartfon na tržištu. Osamjezgreni čipset Qualcomm Snapdragon 855 uparen je s do 12 gigabajta RAM-a i do 256 gigabajta memorije za pohranu, dok trostruka zadnja kamera isporučuje impresivne. Omjer površine ekrana i kućišta od 88,1% tama je za pravi full-screen doživljaj.

Najbolji TV budućnosti

Foto: Samsung

TV prijamnik QE82Q950R Samsung ima iznimne rezolucije 8K UHD 7680 × 4320 Ima iznimno široki vidni kut koje je profinjeno oblikovan s vrhunskim dizajnom i većom dubinom nego ikad prije.

Best Buy OLED TV

Foto: Philips

Izvrsna kvaliteta OLED slike 55OLED804, simpatični, dobro izgrađeni dizajn Ambilighta te sjajni dvostruki HDR10 + / Dolby Vision čine podršku kojoj je izuzetno teško odoljeti. Pametni TV funkcionira na Android operativnom sustavu i prema EISA-i nudi najbolju kvalitetu za cijenu koju ima na tržištu. Ovaj 55-inčni model je izvrsnog performasa po pitanju i zvuka i slike.

Najbolji eliminator zvukova

Foto: Sony

Sonyjeva perjanica u kategoriji noise-cancelling slušalica WH-1000XM3 izvedena je u novom i poboljšanom dizajnu, koji se bolje prilagođava različitim oblicima glave - stoga možete biti sigurni da će vam biti udobno bilo da ste na svakodnevnom putu do posla ili na prekookeanskom letu. Kontrola glasnoće i odabir pjesama obavljaju se jednostavno zahvaljujući kontrolnom panelu osjetljivom na dodir na desnom rezonatoru. Vrijeme reprodukcije s jednim punjenjem iznosi oko 30 sati s uključenim sustavom za suzbijanje okolne buke, dok će brza 10-minutna dopuna pružiti pet sati slušanja.

Najbolje 'bubice'

Foto: JBL

Slušalice su trenutačno u trendu, a u ovoj kategoriji ništa nije popularnije od "true wireless" bubica - minijaturnih uređaja koji gotovo nestaju u vašim ušima i rade potpuno bez kablova. JBL Reflect Flow su dizajnirane za ljubitelje fitnessa koji žele da ih motivira vrhunska kvaliteta zvuka, bez žica koje bi ih ometale. Uz patentiranu FreeBit ergonomiju, jednostavno povezivanje sa sustavima Google Now i Siri, vodootpornost po standardu IPX7 i preko 30 sati ukupne reprodukcije, JBL Reflect Flow su savršen izbor za one koji žele vježbati sa stilom.

Najbolje električno vozilo

Pro Xiaomi električni romobil u potpunosti ima aluminijsku konstrukciju, domet od 45 kilometara zahvaljujući bateriji od 474 Wh. Ekran prikazuje brzinu, napunjenost baterije, Bluetooth vezu i način vožnje, uz dodatak modaliteta Sport za najveću snagu i brzinu od 25 kilometara na sat. Popis kompletira KERS sustav za dopunjavanje baterija u vožnji, e-ABS sustav kočnica, LED svjetla i IP54 otpornost na prašinu i vodu. Masa mu je 14,2 kg.

Fotoaparat godine

Foto: Nikon

NIKON Z6, osvojio je nagradu za najbolji fotoaparat godine. Robusne građe, sa superiornim fotografijama iz svih mogućih pozicija i situacija. Jednostavno je najbolje što ima na tržištu za ozbiljne profesionalne fotografe.

Best Buy fotoaparat

Foto: Canon

CANON EOS RP baziran na senzoru od 26,2 megapiksela i moćnom DIGIC 8 procesoru, pruža izvrsnu kvalitetu slike. Osjetljiv hibridni sustav automatskog fokusiranja pouzdan je pri izuzetno slabom svjetlu.