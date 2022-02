Na svijetu je više od 1000 tvrtki – jednoroga

Prema istraživanju analitičke kuće CB Insights, početak ove godine označio je svojevrsnu prekretnicu u poslovnoj povijesti – u svijetu danas postoji više od tisuću tvrtki čija procijenjena tržišna vrijednost prelazi iznos od jedne milijarde američkih dolara. Takve kompanije nazivaju se jednorozima, a dijele se u tri osnovne kategorije: one koje su vrijedne bar jednu milijardu američkih dolara (jednorozi), one čija vrijednost prelazi deset milijardi dolara (to su dekakorni) i one čija je vrijednost veća od sto milijardi dolara (hektokorni).

ByteDance, SpaceX i – Infobip

Što se tiče tvrtki jednoroga vrednijih od stotinu milijardi američkih dolara, postoje samo dvije. Jedna od njih je kineski ByteDance, specijaliziran za umjetnu inteligenciju i najpoznatiji po vlasništvu videoplatforme za pametne mobitele TikTok. Vrijednost tvrtke ByteDance premašuje 140 milijardi dolara. Sljedeći hektakorn je tvrtka SpaceX, poznatog Elona Muska, koja se bavi razvojem tehnologija leta u svemir. Vrijednost SpaceXa premašuje 100,3 milijarde dolara. Prema vrijednosti slijedi financijsko-tehnološka tvrtka Stripe, čija se vrijednost sada kreće oko 95 milijardi dolara. Naš Infobip, prema podacima tvrtke CB Insights, 803. je jednorog u svijetu.

Među jednorozima ima najviše financijsko-tehnoloških (fintech) tvrtki – 21 posto. Druga kategorija po brojnosti su tvrtke koji se bave razvojem raznog internetskog softvera i usluga – njih je 18 posto, a treća kategorija su tvrtke koje se bave elektroničkom trgovinom i uslugama koje isporučuju izravno krajnjim korisnicima, 11 posto. Većina jednoroga stvorena je u SAD-u (51 posto) te u Kini (17 posto) i u Indiji (šest posto). Oko 46 posto je dekakorna, a oko 31 posto su jednorozi s vrijednošću od točno jedne milijarde dolara.

Termin jednorog popularizirao je Aileen Lee, osnivač Cowboy Ventures fonda rizičnog kapitala, još 2013. To mitsko biće izabrao je kao ilustraciju za (tada) statistički rijetku pojavu – tvrtku čija vrijednost prelazi milijardu dolara. U trenutku kada je termin skovan, u svijetu je bilo tek tridesetak takvih poduzeća. Od tada, kao što vidimo prema najnovijem istraživanju analitičke kuće CB Insights, broj jednoroga znatno se povećao.

Strategija ubrzanog rasta

Razlog za to je, prema istraživanju poslovnih novina Harvard Business Review, dvostruko veća brzina umnažanja tržišne vrijednosti startupa osnovanih nakon 2012. naovamo, u usporedbi s razdobljem od 2000. do 2012., kad su jednorozi bile tvrtke poput Googlea i Facebooka, primjerice. Brži rast ostvaren je primjenom nove strategije, nazvane Blitzscaling ili GBF (Get Big Fast – što brže narasti), koju su mnoge startup tvrtke počele primjenjivati (baš na nagovor menadžera fondova rizičnog kapitala), a svodi se na to da tvrtka u što kraćem roku prikupi što više privatnih investicija te s tim kapitalom poduzme sve što može (najčešće rezanjem cijene svojih proizvoda i usluga) kako bi što prije eliminirala konkurente.

Među poslovnim jednorozima ima i startup tvrtki koje su za rast izabrale drukčiju strategiju – strategiju sporijeg, no sigurnijeg rasta, preuzimanjem drugih startupa, no njih je manji broj. Tu strategiju češće primjenjuju velike tehnokorporacije, a ne startupi. Kako bilo, svemu tome dodatno je pomogla i američka državna administracija, posebnim zakonom nazvanim JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups) iz 2012., kojim je (za tri puta) povećana količina kapitala dostupnog novostvorenim tvrtkama. Metoda brzog prikupljanja ulaganja ponekad odgađa izlazak takvih tvrtki na burze vrijednosnica budući da su prve javne ponude rizičan događaji u kojem se može dogoditi da tržište vrijednost kompanije procijeni na manji iznos od onoga što bi željeli dobiti osnivači i investitori. To se nedavno dogodilo startupu Square. •