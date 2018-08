Na jednom od najvećih sajmova računalnih igara predstavilo se i devet hrvatskih tvrtki

Devet hrvatskih tvrtki koje se bave razvojem računalnih igara nastupa ovoga tjedna na jednom od najvećih svjetskih sajmova računalnih igara i digitalne zabave Gamescom u njemačkom Kölnu. Njihov odlazak i boravak podržali su i organizirali HGK i Klaster hrvatskih proizvođača računalnih igara (CGDA).

Riječ je o tvrtkama Nanobit, Digitalna avantura, Intercorona, Iron ward, Exordium Games, Pandora studio, Abest, Games Revolted i Lion game Lion, koje su ujedno i članice HGK-ove Grupacije za razvoj računalnih igara Udruženja za IT.

– Nastupi na sajmovima poput Gamescoma služe da se nađemo s postojećim i potencijalnim novim poslovnim partnerima, razgovaramo s predstavnicima velikih svjetskih kompanija i drugima. Ne predstavljamo samo Nanobit nego i cijelu hrvatsku gaming scenu – izjavio je Tomislav Gojević iz Nanobita.

Mario Mihoković, direktor hrvatskog gaming projekta Little Green Man, kazao nam je: LGM je sad u developmentu već više od deset godina, ispred nas su novi izazovi i projekti, i to prvi put više njih paralelnih. Na ovom sajmu, na kojem nas kontinuirano prati i podupire HGK, bilo je lijepo vidjeti kako hrvatski development stasa, sve je više timova, sve više projekata, a kako oni postaju sve zanimljiviji jakim svjetskim igračima, tako na štand hrvatskih developera dolaze sve veća imena. Kako je LGM u fazi između projekata, iskoristili smo Gamescom za sastanke s partnerima koji će za godinu dana biti presudni u pripremi i proboju na nova tržišta, primjerice Kinu koja nam je postala drugo tržište.

Vrlo su interesantni bili i sastanci s najvećim svjetskim proizvođačima hardvera koji su danas izrazito spremni poduprijeti suradnju s hrvatskim timovima u pogledu sponzoriranja vrijednog hardvera, pružanja marketinške potpore i slično. Ove smo godine na tom polju ostvarili odlične rezultate s tvrtkama kao Intel, AMD, Logitech, Razer i slični.

Foto: Privatni album Dio hrvatskih gejmera na Gamescomu (slijeva): Mario Mihoković - LGM , Igor Gajić - LGM, Hrvoje Horvatek - IRONWARD, Andrej Levenski - GAMEPIRES, Bogdan Nenadić - BIDAJ GAMING STUDIO, Dominik Marić - REVOLTED STUDIO

Veseli me jer je to dokaz da su LGM i ostali timovi iz Hrvatske, uz one već etablirane veterane, izgradili reputaciju i da se na njih sada i ozbiljno dugoročno računa na svjetskoj sceni.

U Hrvatskoj u industriji razvoja igara trenutačno je zaposleno oko 250 osoba u više od 20 tvrtki, a ovo je peti nastup industrije na Gamescomu, na kojemu se ove godine predstavlja tisuću izlagača iz više od 50 zemalja.

