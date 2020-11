Na Floridi grade prvo uzletište za leteće aute

Leteći su automobili sve popularniji u svijetu tehnologije. Gotovo i ne prođe tjedan a da se ne pojavi kakav novi koncept vozila nalik onima koje smo, recimo, gledali u crtiću “Jetsons” ili barem u “Petom elementu”. No, puno se manje govorilo o infrastrukturi za takva inovativna vozila, odnosno nismo zapazili da se netko pojavio sa suvislim projektom uzletišta za leteće automobile. A oni će sasvim sigurno biti i leteći taksiji. Ili će s taksijima možda cijela priča i početi. No, ovih smo dana dobili ne samo suvisao koncept nego i nešto što će, prema svemu sudeći, doista i ići u realizaciju. Objavljeno je da će se u američkom gradu Orlandu na Floridi graditi platforma za takva vozila ne više tako daleke budućnosti.

Rezervacije kao za Uber i Bolt

Odande će leteći taksiji voziti prema drugom floridskom gradu, Tampi, i za to će im trebati pola sata. Sve je i više nego ozbiljno, čvorište namjeravaju dovršiti do 2025. godine. Još bolje, na toj relaciji vozit će taksiji napravljeni u Njemačkoj, izrađuje ih tvrtka Lilium, a spomenuti Vertiport, kako će se platforma zvati, smješten je u području jezera Nona. Ondje je također i nekoliko medicinskih i istraživačkih centara. Nijemci, čiji zračni taksiji mogu prevoziti pet putnika, Orlando smatraju tek polaznom točkom za razvoj cijele mreže sličnih hubova u cijeloj Americi. Jedan Lilium Jet može ići 300 km/h, doseći 300 km, a rezervaciju će se moći upisati putem aplikacije upravo onako kako to činimo s uslugama prijevoza kakvi su Uber ili Bolt. Lilium ide na struju, a punjenje mu dopušta jedan sat leta. U Liliumu svoj leteći taksi u kojem se, dakle, mogu voziti četiri putnika te pilot, opisuju kao letjelicu s 36 elektromotora uklopljenih u krila čime se postiže i maksimalno smanjenje otpora. Sve je potvrdio i Buddy Dyer, gradonačelnik Orlanda.

– Za tu novu tehnologiju koja će preoblikovati sustav prijevoza, a Orlandu donijeti dugoročnu korist, bit će potrebno da se ostvari istinsko partnerstvo između gradova, projektanata sustava i graditelja. Tražili smo prave partnere kako bismo bili globalni lideri u naprednim sustavima prijevoza – rekao je Dyer.

Vožnja neće biti jeftina. Stajat će kao avionska karta, no očekuje se da će cijena padati kako će se sustav omasovljavati. Ovakav sustav dobrim bi dijelom riješio problem gužvi na cestama, promijenio bi sustave kontrole prometa koji bi očito djelovali po sasvim novom principu, a gabariti i masa baterija i dalje su tema. Za projekt su zatražene dozvole američke savezne uprave za zračni promet te od ministarstva prometa. Na prvu, trošak gradnje Vertiporta, koji bi zauzimao oko pet tisuća četvornih metara, nije pretjerano visok – 25 milijuna dolara, a u 2025. donio bi i 143 nova radna mjesta.

Plaće veće od prosjeka

Već se zna i kolike bi bile plaće djelatnika, godišnje bi zarađivali 66.500 dolara što je za oko 20.000 dolara više od onih koji danas rade u usporedivim vrstama cestovnog prijevoza. Projektiranje Liliumove letjelice počelo je 2013. godine, a predstavljena je kao dovršeno prijevozno sredstvo tek prošle godine.

– Sada će se do Tampe moći stići za pola sata, što bitno skraćuje putovanje koje inače cestom traje sat i pol do dva. A nema drugog načina da se prevezete između Orlanda i Tampe. K tome, to ne mora biti kraj vožnje jer za samo dvije minute više stižete i do Saint Petersburga pokraj Tampe – rekao je Remo Gerber, direktor Liliuma, tvrtke koja je proizvela naizgled neobičan zrakoplov koji nema repa, kormila, propelera ili prijenosa. Ali to je letjelica budućnosti.