Na Facebooku 1,6 milijuna ljudi nasjelo na ovaj lažan poziv

Događaj oglašen na Facebooku koji je izazvao u srijedu pomamu zbog mogućnosti uvida u vanzemaljce koji su navodno u rukama američkih vlasti samo je šala, kazao je muškarac koji je to osmislio.

"To je satira. Trudio sam se da izgleda poput šale koliko sam god više mogao no očito ima ljudi koji to shvaćaju ozbiljno", rekao je Matty Roberts u intervjuu za KRON.

"Oglasio sam događaj 27. lipnja kao šalu. Prošlo je tri dana i 40 ljudi je to 'lajkalo' i potom se otelo kontroli. Prilično je nevjerojatno".

Do srijede se 1,6 milijuna korisnika Facebooka najavilo da će sudjelovati u opsadi vojnog postrojenja u Nevadi poznatog kao "Area 51" gdje prema teorijama zavjere američke vlasti drže vanzemaljce i neidentificirane letjeće objekte.

Kad su i druge društvene mreže zamijetile događaj "Storm #Area51" te kad su krenule novinske vijesti broj ljudi koji je najavio odaziv događaju nabujao je. Čak je i broj zainteresiranih za događaj najavljen za 20. rujna u 15 sati dosegnuo 1,2 milijuna.

"Okupit ćemo se na području centra turističke atrakcije Area 51 i tamo uskladiti naš ulazak", navodi se u pozivu na Facebooku. "Ako potrčimo naruto stilom možemo se kretati brže od njihovih metaka. Idemo vidjeti te vanzemaljce". Naruto se odnosi na crtani japanski lik Naruto Ozumaki.

Šalu je zamijetila i američka vojska koja je upozorila ljude da se ne odazovu poručivši da je svaki pokušaj ilegalnog ulaska u vojne poligone opasan.

Američka vojska istraživala je pojave NLO-a od 1947. do 1969. ali ne u Nevadi nego u Ohaju u vojnoj bazi u Daytonu u kojoj je postignut daytonski mirovni sporazum za BiH, no projekt je završen zaključkom da nema dokaza ni o vanzemaljcima na Zemlji ni o neidentificiranim letećim objektima iz drugih svjetova.