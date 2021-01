Na CES-u predstavljen leteći Cadillac

Dočekali smo i to, General Motors napravio je leteći Cadillac. Novotarija koja više i nije baš toliko futuristička, pokazana je na ovogodišnjem Consumer Electronics Showu (CES), najvećem takvom svjetskom događaju koji se inače održava u Las Vegasu. Odnosno, riječ je bila o najvećoj takvoj izložbi, po površini i broju izlagača, no ove godine CES je u cijelosti digitalan.

Budućnost prometa u zraku

To ne znači da na njemu nema inovacija koje vrijedi zabilježiti. Na prvi pogled velik broj novotarija povezan je uz pandemiju koronavirusa, no i dalje je snažno prisutan upravo trend inovacija u autoindustriji. Praktično cijele prošle godine stizale su vijesti o letećim automobilima, taksijima, avionima na alternativne pogone, te je očito kako je budućnost prometa više u zraku nego na tlu. Nema nikakve dvojbe da najveće svjetske automobilske kompanije to prepoznaju, upravo kao što se to dogodilo i s General Motors koji je svoje konceptualno leteće prometalo, pomalo iznenađujuće, stavio pod bedž proizvođača luksuznih automobila, i to Cadillaca koje je volio i sam Elvis Presley.

Kralj rock’n’rolla na pitanje zašto ima toliko Cadillaca odgovarao bi da je to kapital, pa ako zaškripi uvijek može prodati koji. Ovdje to vjerojatno neće biti slučaj, jer ovakva vozila uglavnom se zamišljaju kao koncept prijevoza, dio cjelovite infrastrukture gdje je rijetko predviđeno i vlasništvo. Tako je i ovaj koncept opisao jedan stariji dužnosnik General Motorsa čije riječi prenosi Reuters, a koji kaže kako se ovdje nanovo osmišlja budućnost osobnog prijevoza.

Leteći Cadillac polijeće i slijeće vertikalno, a on je jednosjed predviđen za prijevoz od platforme do platforme brzinom od 90 km/h. To je, dakle, očito mnogo brže od uobičajenog gradskog prometa automobilom po zakrčenim prometnicama većine većih zapadnih gradova. Konceptni je Cadillac u cijelosti autonoman, potpuno pogonjen strujom elektromotora snage 90 kW, koji napaja baterija General Motorsove serije Ultium. Sve to treba stabilno vrtjeti četiri para rotora pričvršćenih na ultralaku konstrukciju.

Prezentacija letećeg Cadillaca uslijedila je nakon što je prošle godine Mary Barra, direktorica General Motorsa, izjavila kako u njezinoj kompaniji istražuju mogućnosti takvog, alternativnog, načina prijevoza. Na CES-u je leteći Cadillac predstavljen u videu kao dio virtualnog obraćanja Mary Barre. Uz njega je predstavljeno i Cadillacovo obiteljsko vozilo. Kako je u toj prezentaciji rekao Mike Simcoe, riječ je o Cadillacu urbane zračne mobilnosti – Vertical Take-off and Landing System, VTOL, GM-ova je vizija multimodalne budućnosti, rekao je Simcoe. No, u toj video prezentaciji objavljeno je i kako će se taj koncept uskoro pretvoriti u stvarnost.

Klizna vrata i pomoćni krov

Nije nemoguće da je doista tako jer oblikom leteći Cadillac jako podsjeća na prošlogodišnji koncept Cruise Origin, koncept autonomnog cestovnog prijevoza. I ovdje su posrijedi klizna vrata te pomični krov. Imajući logiku korporacije na umu, moguće je da gledamo novu Cadillacovu obitelj, novi život velikog automobilskog brenda. Interijer jest dostojan velikog imena jer ima biometričke senzore, glasovnu kontrolu, luksuzna sjedala te sustav prepoznavanja pokreta rukom. No, nikakvi drugi detalji nisu objavljeni. Zbog ove su objave General Motorsove dionice skočile 5,8 posto iako to nije prvi takav koncept, slične zamisli urbanog zračnog prijevoza već su pokazali Toyota, Hyundai i kineski Geely.