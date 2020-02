Na Antarktici izmjereno više od 20 stupnjeva, znanstvenici zabrinuti: To je nenormalno

Nakon što je prošli tjedan izmjerena najviša temperatura u povijesti na Antarktiku te je ona iznosila 18,3 stupnjeva Celzijevih, uslijedilo je novo iznenađenje za znanstvenike.

Naime, samo dva dana kasnije, 9. veljače na otoku Seymour izmjereno je 20,75 stupnjeva Celzijevih i to je prvi puta u povijesti da je izmjerena toliko visoka temperatura na Antarktici.

Znanstvenici ove podatke smatraju nevjerojatnim i nenormalnima, piše The Guardian.

– Vidimo trend zatopljavanja na mnogim područjima koja promatramo, no ovako nešto još nismo vidjeli – rekao je Carlos Schaefer koji radi na projektu brazilske vlade o globalnom zatopljavanju na 23 područja na Antarktici.

Kada bi se na Antarktici otopio sav led kojeg od ukupne količine leda na svijetu ima 70 posto, razine mora bi narasle od 50 do 60 metara. Međutim, do takvog rasta razine mora će vjerojatno proći još koja generacija. Ipak, UN-ovi znanstvenici predviđaju da će do kraja ovog stoljeća razina oceana porasti od 30 do 110 centimetara.

Nakon prošlotjedne temperature od 18,3 stupnja, reagirala je i Svjetska zdravstvena organizacija.

– Ovo nije vrijednost koju bi inače povezali s Antarktikom, čak i ljeti. Njome je oboren rekord od 17.5 stupnjeva iz 2015. – rekla je glasnogovornica WHO-a Clare Nullis u Ženevi.

– Antarktika je jedan od dijelova planeta koji se najbrže zagrijava. Puno slušamo o Arktiku, ali ovaj dio Antarktike se zagrijava jako brzo – upozorila je.

Znanstvenici vjeruju da globalno zatopljenje izaziva otapanje toliko leda na južnom polu da je golema ledena ploča na putu da se raspadne. To bi kroz stoljeća moglo dovesti do dizanja globalne razine mora za najmanje tri metra.

– Količina leda koja se godišnje gubi iz antarktičke ledene ploče povećala se šest puta od 1979. do 2017. – istaknula je Nullis i dodala da fotografije pokazuju pukotine u ledenjacima na kontinentu.

– Otapanje ledenjaka znači da smo u velikim problemima kada je riječ o rastu razine mora – rekla je glasnogovornica WMO-a.