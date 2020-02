Mutne vode važna su priča o borbi malog čovjeka protiv korporacije, ali imaju jedan ozbiljan problem

Prije tri godine u The New York Times Magazineu izašao je tekst s naslovom The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare ili Odvjetnik koji je postao DuPontova najgora noćna mora. Za one koji ne znaju, DuPont je kemijska kompanija koja godišnje prihoduje gotovo 86 milijardi dolara a zapošljava u svijetu skoro sto tisuća ljudi. To znači da su nekih pet do šest puta veći od zloglasnog Monsanta, nešto manje od dva puta je veća od sadašnjeg Monsantova vlasnika, njemačkog Bayera AG. S DuPontovom bi se mogao mjeriti jedino njemački BASF. DuPontove proizvode, poput lakova ili boja, lako ćete pronaći i u domaćim dućanima, podjednako kao i njegovih konkurenata, redom je riječ o iznimno ambicioznim kompanijama u svjetskim razmjerima. No, kako ispada po tekstu koji je napisao novinar Nathaniel Rich, i moguće vrlo opasnima po društvo. Kada je njegovu priču o odvjetniku Robu Bilottu pročitao glumac Mark Ruffalo, jednostavno je zaključio – ova priča mora dospjeti na film. I tako sada u kinima gledamo Mutne vode, film u kojem je Bilottova priča još jednom ispričana. Rob Bilott je u vrijeme kada je slučaj koji se odvija u gradići Parkersburgu američke države Zapadne Virginije dospio do titule u odvjetničkom uredu Taft Stettinius & Hollister. Ta se kancelarija bila specijalizirala za obranu korporacija u slučajevima traženja odštete. Jedan je od njihovih klijenata bio i DuPont. Nekoliko mjeseci nego će Rob Bilott biti nagrađen mjestom partnera u tvrtki, dobio je poziv od jednog stočara iz Parkersburga, nekog Wilbura Tennanta. Čovjek se požalio da mu stoga hametice ugiba a on misli da je to zbog lokalne DuPontove tvornice. Ne bilo kakve, taj je pogon bio oko 35 puta veći od zgrade Pentagona. Od lokalnih vlasti pomoći nije bilo, svjedočio je stočar, i ne samo vlasti, već i od lokalnih novinara, liječnika, veterinara. DuPont je praktično posjedovao cijeli gradić. Ipak, prije nego će mu poklopiti slušalicu, Bilott je iz teško razumljivog Tennantovog jezika razabrao ime svoje bake Alme Holland White kod koje je upravo u predgrađu Parkersburga znao provoditi praznike kao dječak. Jadni je Tennant zbog toga mislio kako je Billot prava adresa, znajući i da se bavi slučajevima iz područja ekologije. Ono što nije znao jest da je Bilott jedan od čak 200 odvjetnika tvrtke koja je vezana i za nekadašnjeg američkog predsjednika Williama Howarda Tafta koji nisu tamo da zastupaju malog čovjeka. Već korporacije. Isključivo. No, pristao ga je saslušati.

I Tennant u ured Tafta nije došao nepripremljen, ponio je sa sobom gomilu dokumetacije i video zapisa, fotografija koje su svjedočile da DuPont kemikalijom koja je sastavni dio teflona godinama truje stanovnike zapadnovirginijskog gradića. Tennantov je brat Jim, naime, prodao susjednu parcelu DuPontu koji je tamo napravio otpad a kroz parcelu je tekao potok na kojem se napajala Tennantova stoka. Nedugo nakon što su na parcelu sjele prve naslage iz tvornice, stoka je podivljala. Da bi uskoro počela i ugibati, Tennant je u par godina nakon što je otpad počeo pristizati na susjednu parcelu izgubio 190 grla stoke. Kemikalija perfluorooktanoična kiselina u tom je trenutku, riječ je o 1998. godini, nepoznata, tako i neregulirana od strane administracije. Za divno čudo, Bobov šef Tom Terp pristaje na istraživanje cijelog slučaja i u tom trenutku počinje neobična borba Davida protiv Golijata gdje je na strani Davida nekadašnji Golijatov saveznik koji sada vodi borbu iznutra no okreće protiv sebe i vlastitu tvrtku pa ga uskoro više neće moći zaštititi niti vlastiti šef. U međuvremenu je perfluorooktanoična kiselina preplavila svijet, o njoj se rade raznorazne studije, pa se u nekima tvrdi da je u sebi nosi 99 posto čovječanstva (činjenica jest da te tvari ima praktično svugdje oko nas), da su zbog nje teflonske tave zapravo vrlo štetne i tako dalje i tako dalje. Sve zbog slučaja iz Parkersburga. Ako vas cijela priča podsjeća na nešto što ste već ranije vidjeli, sasvim ste u pravu. Odmah je jasno da Mutne vode podsjećaju na Erin Brokovich, znameniti film s Juliom Roberts u glavnoj ulozi. I to je ujedno i najveći problem ovog inače vrlo solidnog filma u režiji Todda Haynesa u kojem uz Ruffala nastupa sjajna glumačka ekipa u kojoj su veteran Bill Kamp u ulozi Wilbura Tennanta, Tim Robbins kao Tom Terp Anne Hathaway u ulozi Billotove supruge Sarah te Bill Pullman kao odvjetnik Harry Dietzler koji je Billotu pomogao u konačnoj pobjedi protiv DuPonta. Na kraju je to jedna klasična pravna drama temeljena na jakoj priči, dobrom novinarstvu, svakako pročitajte tekst na The New York Timesu, ali i odlično Marku Ruffalu, koji je nanizao zaista sjajnih uloga i ima tri nominacije za Oscara, no riječ je o glumcu koji doista odskače čak i u odnosu na trenutno važeću elitu.