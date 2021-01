Musk u borbi protiv klimatskih promjena: Nagrađuje najbolju tehnologiju za hvatanje ugljika

Šef Tesla Motorsa, poduzetnik Elon Musk je u četvrtak na twitteru obećao 100 milijuna dolara nagrade za razvoj najbolje tehnologije hvatanja emisije ugljičnog dioksida.

Hvatanje emisija koje zagrijavaju planetu postaje kritični dio mnogih planova u borbi protiv klimatskih promjena, ali do danas je postignut vrlo mali napredak u tehnologiji, s naporima usmjerenim na smanjenje emisija, a ne na uklanjanje ugljika iz zraka.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) poručila je krajem prošle godine da je potreban nagli porast u primjeni tehnologije za hvatanje ugljika ako zemlje žele postići ciljeve neto emisije plinova na nulu.

"Doniram 100 milijuna dolara nagrade za najbolju tehnologiju za hvatanje ugljika", napisao je Musk u tweetu, nakon kojeg je uslijedio drugi tweet u kojem je obećao više detalja idući tjedan.

