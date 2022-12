Musk pitao korisnike Twittera treba li odstupiti s pozicije direktora, rekao da će poštovati odluku

Izvršni direktor Twittera Elon Musk pokrenuo je na društvenoj mreži anketu o tome treba li se povući s čela te tvrtke i naglasio da će postupiti prema rezultatu ankete.

Gotovo 14 milijuna korisnika sudjelovalo u anketi do 08:25 ujutro. Od njih je 56,8 posto glasalo za njegovu ostavku i preostala su još tri sata do zatvaranja ankete.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.